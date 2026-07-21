Европейская страна усилила защиту критической инфраструктуры

Силовые ведомства Литвы усилили защиту критической инфраструктуры страны. Об этом глава литовского министерства обороны Робертас Каунас заявил в интервью LRT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он объяснил усиление защиты критической инфраструктуры опасениями, которые у Вильнюса вызывает Россия. Каунас отметил, что МВД страны обратилось к министерству обороны с просьбой предоставить технику и личный состав. По словам министра, ежедневно проводится анализ получаемых разведывательных данных для предотвращения возможных "гибридных атак" со стороны России.

Каунас добавил, что в этом году в Литве призовут на военную службу 5 тыс. человек.