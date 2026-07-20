Информационный суверенитет как стратегический ресурс государства

В XXI веке понятие национальной безопасности значительно расширилось. Если прежде безопасность преимущественно ассоциировалась с защитой государственных границ и обеспечением военного потенциала, то сегодня одним из стратегически важных направлений стало и информационное пространство. В условиях, когда именно здесь формируется общественное мнение, задаются международные нарративы и распространяется дезинформация, медиа перестают быть исключительно источником новостей и превращаются в важный инструмент защиты национальных интересов государства.

Как передает Day.Az, об этом заявила депутат Милли Меджлиса Севиндж Фаталиева.

По ее словам, на протяжении многих лет Азербайджан сталкивался с серьезными вызовами в информационной сфере. В частности, в период армяно-азербайджанского конфликта против нашей страны велись целенаправленные дезинформационные кампании, предпринимались попытки повлиять на международное общественное мнение. Эта реальность наглядно продемонстрировала, что современные конфликты разворачиваются не только на поле боя, но и в информационном пространстве.

Депутат отметила, что в период 44-дневной Отечественной войны азербайджанские СМИ продемонстрировали высокий профессионализм, сыграв важную роль в оперативном и объективном информировании мировой общественности. В послевоенный период национальные медиа продолжают знакомить международную аудиторию с масштабными восстановительными и созидательными работами на освобожденных территориях, реализацией программы "Великое возвращение" и новыми реалиями, сложившимися в регионе.

"Современные вызовы уже не ограничиваются исключительно борьбой с фейковыми новостями. Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта кардинально изменило процессы создания и распространения информации. Тексты, изображения и видеоматериалы, созданные с помощью искусственного интеллекта, еще больше повышают риски информационных манипуляций. Именно поэтому роль профессиональной журналистики приобретает еще большее значение", - сказала Севиндж Фаталиева.

Она добавила, что одним из важных направлений государственной политики является укрепление устойчивости национального информационного пространства. В этом контексте особое значение имеют совершенствование законодательной базы, поддержка профессиональных СМИ, повышение медиаграмотности и развитие механизмов проверки фактов.

По мнению депутата, состоявшийся недавно IV Шушинский глобальный медиафорум стал международной площадкой для обсуждения таких актуальных вопросов, как информационная безопасность, искусственный интеллект, противодействие дезинформации и сотрудничество в сфере медиа. Проведение форума именно в Шуше является свидетельством вклада Азербайджана в развитие глобального медиадиалога.

"Сегодня информационный суверенитет является неотъемлемой составляющей государственного суверенитета. Защита национальных интересов, проведение объективной информационной политики и укрепление позиций Азербайджана в международном информационном пространстве напрямую зависят от деятельности сильных, профессиональных и ответственных СМИ.

Медийная политика Азербайджана объединяет технологическое развитие, профессиональную журналистику и защиту национальных интересов в рамках единой стратегии. Такой подход способствует укреплению информационной безопасности страны, объективному информированию общества и дальнейшему усилению позиций Азербайджана в глобальном информационном пространстве", - подчеркнула депутат.