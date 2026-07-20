В Губе автомобиль врезался в столб, есть пострадавший

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики (МЧС) поступила информация о том, что на дороге Губа - Нюгеди в Губинском районе произошло ДТП, в результате которого человек оказался в зажатом состоянии в автомобиле.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МЧС, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены пожарные-спасатели Губинской районной пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке обстановки на месте аварии было установлено, что водитель легкового автомобиля ВАЗ потерял управление и транспортное средство врезалось в электрический столб на обочине дороги. В результате ДТП водитель оказался заблокирован в деформированном автомобиле.

Спасатели с помощью специального оборудования извлекли из автомобиля водителя Метлеба Бахтияр оглу Гадирова (2002 г.р.) и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.