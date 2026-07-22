У Пентагона иссякли деньги на критически важные расходы

Пентагон столкнулся с острым дефицитом бюджета из-за войны с Ираном, и некоторые критически важные статьи расходов могут остаться без финансирования в ближайшие недели. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских чиновников, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Часть бюджета на 2026 год, покрывающая текущие операции ВМС и ВВС, может иссякнуть к концу июля. Чтобы продержаться до 1 октября, Пентагон уже перераспределяет средства, отменяя учения и сокращая расходы на оборудование, тренировки и техническое обслуживание, необходимые для поддержания боеготовности.

Белый дом запросил у Конгресса $67 млрд на покрытие военных расходов. Сегодня министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн выступят в Сенате с его обоснованием. Однако Палата представителей уходит на каникулы до конца августа, поэтому вряд ли согласует финансирование раньше сентября.

Кроме того, Пентагон запросил у Конгресса разрешение перераспределить $4,3 млрд, предназначенных для обучения и закупок, на более срочные нужды.