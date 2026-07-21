https://news.day.az/officialchronicle/1849369.html Президент Ильхам Алиев: Азербайджан полон решимости в будущем поставлять в Европу и свою зеленую энергию Сегодня наш газ поставляется в 10 стран-членов Европейского Союза, и это, несомненно, огромный вклад в энергетическую безопасность. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан полон решимости в будущем поставлять в Европу и свою зеленую энергию
Сегодня наш газ поставляется в 10 стран-членов Европейского Союза, и это, несомненно, огромный вклад в энергетическую безопасность.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на пресс-конференции с Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.
"Если учесть, что Азербайджан экспортирует свою нефть и в Германию, полон решимости в будущем поставлять в Европу и свою зеленую энергию, то сотрудничество в энергетическом секторе будет очень масштабным", - подчеркнул глава государства.
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