Президентом Венгрии может стать легендарная шахматистка

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что предложит легендарной шахматистке Юдит Полгар баллотироваться на пост президента страны.

Как передает Day.Az, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Венгрии нужен глава государства, способный объединить общество. Мадьяр назвал 49-летнюю Полгар символом национального единства и отметил, что ее международная репутация основана на выдающихся достижениях, а не на политических связях.

Встреча премьера с шахматисткой запланирована на 20 июля.

Юдит Полгар считается одной из величайших шахматисток в истории. Она входила в десятку лучших шахматистов мира, побеждала чемпионов мира Гарри Каспарова и Анатолия Карпова.