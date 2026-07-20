Азербайджан открывает Китаю новые возможности на пути в Европу - Дин Циньпин для Day.Az

Азербайджан открывает Китаю новые возможности на пути в Европу.

Об этом в беседе с Day.Az заявила докторант кафедры международных отношений и мировой экономики КазНУ имени Аль-Фараби, политический эксперт Дин Циньпин.

"Повышение транспортно-логистического статуса Азербайджана как ключевого узла Среднего коридора в полной мере соответствует целям инициативы "Один пояс - один путь" по содействию взаимосвязи инфраструктуры и бесперебойной торговли. Это предоставляет более диверсифицированный, безопасный и надёжный сухопутный маршрут для грузоперевозок между Китаем и Европой, эффективно дополняя мощности традиционных морских и северных маршрутов. Для Китая это открывает возможность дальнейшего расширения прямых экономических и торговых связей с регионом Южного Кавказа, странами Причерноморья и даже рынками Юго-Восточной Европы через Азербайджан. Одновременно быстрое развитие Среднего коридора создаёт новые точки роста для углублённого сотрудничества между Китаем и Азербайджаном в таких областях, как инфраструктурные инвестиции, логистические технологии и упрощение таможенных процедур", - сказала Циньпин.

Она подчеркнула, что уникальное географическое положение Азербайджана, расположенного на стыке Евразии, предопределяет его естественную роль моста в региональной взаимосвязанности.

"Китай и Азербайджан уже установили отношения всестороннего стратегического партнёрства и имеют прочную основу для сотрудничества в рамках инициативы "Один пояс - один путь". В будущем обе стороны могли бы в дальнейшем повышать эффективность эксплуатации железнодорожной линии БТК и продвигать стандартизацию и цифровизацию мультимодальных перевозок через Каспий. Кроме того, стороны могут налаживать более тесное взаимодействие в создании зон свободной торговли, модернизации портовой инфраструктуры и совместном построении логистических информационных платформ", - отметила она.

Политолог считает, что Азербайджан обладает значительным потенциалом в области солнечной и ветровой энергии, а Китай накопил достаточно зрелый технологический и промышленный опыт в таких областях, как фотоэлектрическая энергетика и ветроэнергетика.

"Обе стороны могут объединить технологические и производственные преимущества Китая с ресурсным потенциалом и потребностями развития Азербайджана для совместной реализации проектов в области зелёной энергетики. Кроме того, в таких передовых областях, как интеллектуальные электросети, системы накопления энергии и зелёный водород, научно-исследовательские институты и предприятия двух стран имеют широкие перспективы для сотрудничества", - сказала Циньпин.

По ее словам, в нынешней сложной и изменчивой геополитической обстановке стратегическая ценность китайско-азербайджанского всестороннего стратегического партнёрства заметно возрастает.

"Сбалансированная внешняя политика Азербайджана позволяет ему выступать в роли естественного моста между Востоком и Западом, а Китай, как одна из ведущих экономик мира, обладает высокой степенью взаимодополняемости с Азербайджаном в сотрудничестве. Отношения стратегического партнёрства между двумя странами проявляются не только на двустороннем уровне, но и играют всё более важную роль в содействии региональной взаимосвязанности и обеспечении стабильности международных цепочек поставок. Особенно в процессе развития Среднего коридора китайско-азербайджанское сотрудничество выходит за рамки двустороннего формата и приобретает более масштабное значение для стимулирования трансрегиональной экономической интеграции", - добавила политолог.

Али Гасымов