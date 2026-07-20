https://news.day.az/world/1849047.html Двое американских военных погибли после атак Ирана В результате иранской атаки по Иордании, произошедшей 17 июля, погибли двое американских военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Двое американских военных погибли после атак Ирана

В мире, 20 июля 2026 00:09 (UTC +04:00) 745
Двое американских военных погибли после атак Ирана

В результате иранской атаки по Иордании, произошедшей 17 июля, погибли двое американских военнослужащих, еще один числится пропавшим без вести.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на заявление Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

В командовании сообщили, что в ходе масштабной поисковой операции, проведенной американскими военными, ранее сегодня на месте происшествия были обнаружены неопознанные человеческие останки. В настоящее время проводится экспертиза для установления личности погибшего.

Кроме того, в CENTCOM сообщили, что 18 июля на севере Ирака погиб еще один американский военнослужащий. Он был смертельно ранен во время контролируемого подрыва неразорвавшегося боеприпаса, оставшегося после падения иранского беспилотника-камикадзе.

Еще один военнослужащий получил ранение и продолжает проходить лечение. По данным командования, его травма оценивается как незначительная.

В CENTCOM отметили, что пока не раскрывают личности погибших и пропавшего без вести военнослужащего из уважения к их семьям до завершения процедуры официального уведомления родственников.

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