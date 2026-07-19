Баку предлагает Вашингтону партнерство, основанное на собственной силе - ВЗГЛЯД из США

Высказывания Президента Ильхама Алиева на Шушинском глобальном медиафоруме свидетельствуют о глубоком изменении политической атмосферы в отношениях между Баку и Вашингтоном. Президент Азербайджана охарактеризовал связи с нынешней американской администрацией как отличные и заявил, что они достигли беспрецедентного уровня стратегического партнерства. За этой формулировкой стоит вполне конкретная повестка, включающая торговлю, инвестиции, цифровую трансформацию, искусственный интеллект, энергетическую безопасность, транспортную связанность, оборонное сотрудничество и поставки вооружений.

Об этом сказала в беседе с Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман.

Самым важным изменением, по ее мнению, представляется переход от эпизодического взаимодействия по отдельным вопросам к попытке создать устойчивую институциональную архитектуру отношений. На протяжении многих лет Азербайджан и Соединенные Штаты успешно сотрудничали в энергетической сфере, борьбе с терроризмом, обеспечении безопасности Каспийского региона и развитии транзитных маршрутов, напомнила Цукерман. При этом, отметила она, отношения часто зависели от текущей политической обстановки в Вашингтоне, позиции конкретной администрации и влияния внутриполитических групп. Создание профильных рабочих групп и подписание декларации о стратегическом партнерстве позволяют перевести сотрудничество в более системный формат, где политические договоренности подкрепляются постоянными механизмами реализации.

"Президент Азербайджана особо отметил личную роль Дональда Трампа, встречу в Вашингтоне, последующие переговоры в Давосе, визит вице-президента Джей Ди Вэнса в Баку и участие Азербайджана в американских миротворческих инициативах. Для Баку это означает признание Азербайджана самостоятельным региональным центром силы, способным влиять на безопасность, энергетику и транспортную архитектуру пространства между Центральной Азией, Южным Кавказом, Турцией и Европой. Вашингтон, судя по нынешней динамике, воспринимает Азербайджан как государство, с которым следует выстраивать прямой стратегический диалог, исходя из его реальных возможностей и географического положения.

Особенно перспективной выглядит экономическая составляющая. Азербайджан заинтересован в американских технологиях, капитале и управленческом опыте, прежде всего в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности, цифровой инфраструктуры, энергетики и логистики. Американские компании, в свою очередь, получают возможность участвовать в развитии Среднего коридора, Каспийского транспортного узла, энергетических сетей и инфраструктурных проектов, связывающих Европу с Центральной Азией. В условиях нестабильности вокруг традиционных морских маршрутов значение таких направлений стремительно возрастает", - сказала Цукерман.

По мнению американского аналитика, энергетика сохранит центральное место в двусторонних связях, хотя ее содержание будет постепенно расширяться. Азербайджан уже доказал свою ценность как надежный поставщик нефти и газа и как партнер европейской энергетической безопасности. Следующий этап может включать возобновляемые источники энергии, передачу электроэнергии через Черное море, технологии хранения энергии, сокращение выбросов метана, модернизацию сетей и защиту критической инфраструктуры. Участие американского бизнеса в этих проектах способно придать отношениям долгосрочную экономическую основу, менее зависимую от политических циклов.

Серьезные возможности, подчеркнула наша собеседница, открываются в оборонном направлении. Так, Президент Ильхам Алиев сообщил о снятии ограничений на поставки вооружений и включил оборонные продажи в число активно прорабатываемых направлений. Для Азербайджана интерес представляют системы противовоздушной и противоракетной обороны, средства борьбы с беспилотниками, защищенная связь, разведывательные технологии, киберзащита, безопасность границ и Каспийского моря. Для Соединенных Штатов такое взаимодействие расширяет возможности сотрудничества с сильным и самостоятельным партнером в непосредственной близости от Ирана, России и важнейших евразийских транспортных путей.

"Заявления Президента Ильхама Алиева также отражают стремление Баку окончательно закрыть период, когда отношения с США определялись преимущественно через призму армяно-азербайджанского конфликта. Азербайджан считает, что мирный процесс, снятие транзитных ограничений для Армении и начало поставок нефтепродуктов лишили 907-ю поправку даже формального политического обоснования. Президентское приостановление ее действия устраняет непосредственные практические последствия, а окончательная отмена Конгрессом имела бы важное символическое значение, поскольку признала бы завершение исторического периода, к которому эта норма относилась", - подчеркнула наша собеседница.

По словам Ирины Цукерман, для устойчивости нынешнего сближения потребуется дальнейшее закрепление договоренностей на институциональном уровне. Личные отношения между руководителями создают благоприятную политическую среду и помогают быстрее принимать решения. Долговечность партнерства будет зависеть от работы Конгресса, Государственного департамента, Пентагона, деловых кругов, университетов и технологических компаний. Чем больше совместных проектов появится в торговле, энергетике, обороне, цифровой сфере и образовании, тем сложнее будет вернуть отношения к прежней модели, зависевшей от лоббистского давления и устаревших представлений о регионе.

Азербайджану, подчеркнула аналитик, также предстоит расширять круг своих собеседников в Вашингтоне. Стратегическое партнерство с США приобретет дополнительную устойчивость, когда его необходимость получит поддержку представителей обеих партий. Для этого, отметила Цукерман, важно объяснять американским законодателям, что сотрудничество с Баку связано с интересами самих Соединенных Штатов: энергетической безопасностью союзников, сдерживанием Ирана, доступом к Центральной Азии, развитием альтернативных маршрутов, защитой критической инфраструктуры и поддержанием равновесия на Южном Кавказе.

"Сам тон выступления Президента Ильхама Алиева был уверенным и в целом оптимистичным. Баку больше не обращается к Вашингтону с позиции государства, добивающегося внимания или признания. Азербайджан предлагает партнерство, основанное на собственной экономической, военной, энергетической и дипломатической значимости. Такая позиция соответствует изменившемуся международному положению страны и создает возможность для более равноправных отношений.

Нынешний период может стать поворотным для американо-азербайджанского сотрудничества. Полная отмена 907-й поправки, реализация декларации о стратегическом партнерстве, рост американских инвестиций, расширение оборонного диалога и совместная работа над региональными транспортными проектами способны сформировать отношения нового качества. При последовательной реализации этих договоренностей Азербайджан может стать одним из ключевых партнеров Соединенных Штатов на пространстве между Европой, Каспием и Центральной Азией, а Вашингтон получит надежную опору в регионе, значение которого продолжает возрастать", - подытожила Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева