https://news.day.az/officialchronicle/1847510.html Президент Ильхам Алиев: Отношения между администрацией Трампа и Азербайджаном превосходные Отношения между администрацией Трампа и Азербайджаном превосходные. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев: Отношения между администрацией Трампа и Азербайджаном превосходные
Отношения между администрацией Трампа и Азербайджаном превосходные.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.
Новость обновляется
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