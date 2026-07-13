Президент Ильхам Алиев: Отношения между администрацией Трампа и Азербайджаном превосходные

Отношения между администрацией Трампа и Азербайджаном превосходные.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, Президент Ильхам Алиев заявил на открытии IV Шушинского глобального медиафорума.

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