Названы признаки слежки через камеру ноутбука или смартфона

Злоумышленники технически могут следить за пользователями через камеры ноутбуков или смартфоном, рассказал "Ленте.ру" эксперт в области IT, технический директор компании "Стахановец" Сергей Щербаков, передает Day.Az.

"Все начинается с того, что вы сами, сами того не замечая, запускаете на устройстве вредоносную программу. Это может произойти, если вы перешли по ссылке из подозрительного письма, скачали файл с сомнительного сайта или установили приложение на телефон не из официального магазина. Когда такая программа попадает в систему, она получает доступ к камере и может включить ее в любой момент, а все, что видит объектив, отправляется злоумышленнику через интернет", - сказал Щербаков.

Говоря о ноутбуках, эксперт указал на важное преимущество. Рядом с камерой у большинства ноутбуков находится маленький светодиод - лампочка, которая загорается, когда камера работает. В современных моделях лампочка подключена к камере на аппаратном уровне, то есть физически. Это значит, что хакер не может включить камеру и при этом погасить светодиод.

Если вы видите, что лампочка горит, а вы не сидите в видеозвонке и не фотографируетесь, это прямой сигнал тревоги. В такой ситуации нужно сразу проверить, какие программы открыты, и если ничего с камерой не запущено, то лучше отключить интернет и запустить антивирусную проверку

Сергей Щербаковэксперт в области IT, технический директор компании "Стахановец"

"Кроме того, насторожить должны странные щелчки в районе камеры, когда вы ничего не делаете - может срабатывать автофокус, а также необъяснимое падение скорости интернета или появление незнакомых программ в списке приложений, которые запускаются вместе с компьютером", - пояснил Щербаков.

Однако с телефонами ситуация сложнее, так как у них нет отдельной аппаратной лампочки. Эксперт отметил, что на новых моделях, начиная с Android 12 и на всех современных iPhone, в углу экрана появляется цветная точка. Если она зеленая, значит камера или одновременно камера и микрофон работают. Если оранжевая - работает только микрофон.

"Если вы видите такую точку, а камеру не открывали и ни в каких приложениях не сидите, это повод насторожиться. Также телефон может нагреваться без видимой причины, батарея садиться намного быстрее обычного, а во время разговора может появиться странное эхо - все это может быть признаком того, что ваше устройство кто-то прослушивает или подсматривает", - подчеркнул Щербаков.

По словам эксперта, самым надежным способом защиты является физическая блокировка камеры. Для ноутбука можно купить специальную наклейку-шторку или просто заклеить объектив кусочком лейкопластыря.

"С телефоном сложнее, потому что заклеивать камеру неудобно - она нужна для разблокировки по лицу. Поэтому тут лучше зайти в настройки и посмотреть, каким приложениям вы дали доступ к камере, и отключить все лишнее, а подозрительные программы удалить", - посоветовал Щербаков.

При обнаружениях признаков слежки следует сначала отключить интернет, чтобы оборвать передачу данных злоумышленнику. Затем эксперт рекомендует запустить полную проверку антивирусом. Если антивирус ничего не нашел, а лампочка на ноутбуке все равно горит или на телефоне светится зеленая точка, то следует сохранить важные файлы на внешний диск и сделать сброс до заводских настроек. Для ноутбука лучше всего переустановить операционную систему с форматированием диска - единственный способ гарантированно избавиться от вируса.