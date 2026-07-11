В Voice of Congo заявили о роли СМИ в деколонизации

Средства массовой информации занимают стратегически важное место в процессе деколонизации сознания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил исполнительный генеральный директор Voice of Congo Седрик Аунда Монзия (Cedrick Monzia Aundu) в ходе международной конференции на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы" в Баку.

"Когда мы говорим о деколонизации, речь идет не только о прекращении территориальной оккупации, но и о деколонизации сознания и информационного пространства. Сегодня средства массовой информации занимают стратегически важное место в этом процессе преобразований. Они могут либо продолжать распространять существующие стереотипы, либо способствовать формированию более справедливого представления о происходящем", - сказал он.

Монзия отметил, что сегодня наступила цифровая эпоха, в которой журналисты уже не являются единственным источником информации. Появилась новая категория участников информационного пространства - цифровые создатели контента.

"Как журналисты, мы сталкиваемся с появлением новых форм распространения информации о колониализме.

Прежде всего следует отметить, что средства массовой информации играли важную роль в колонизации и зачастую распространяли информацию, исходившую от колониальных государств. Сегодня наша ответственность заключается в том, чтобы восстановить справедливость и донести правду о маргинализированных народах и их местной культуре",- сказал он.

Монзия подчеркнул, что новая информационная эпоха изменила способы распространения информации. Сегодня людей информируют через социальные сети, а также через традиционные средства массовой информации.

По его словам, вопрос деколонизации требует союза между журналистской достоверностью и общественным влиянием инфлюенсеров.

"Сегодня журналисты обеспечивают документальные исследования, проверку фактов и проведение расследований.

Инфлюенсеры же обладают широкой аудиторией, современными способами коммуникации и умеют находить подход к молодому поколению. Объединение этих двух подходов позволяет создать прочный союз", - заключил он.

Отметим, что в Баку при организации Бакинской инициативной группы начала работу международная конференция на тему "Медиа и деколонизация: растущие голоса, усиливающиеся нарративы".

Конференция является первой подобной платформой, организованной в Азербайджане с участием представителей СМИ из колониальных территорий.

В конференции принимают участие руководители и представители медиаорганизаций из бывших и нынешних колониальных территорий, журналисты, политические обозреватели, представители диаспорских организаций, эксперты в области медиа и коммуникаций, представители институтов гражданского общества, исследователи, дипломаты, представители государственных структур, а также представители местных СМИ.