Взрыв произошел на НПЗ в Иране

На нефтеперерабатывающем заводе в городе Поль-э-Дохтар, расположенном в иранской провинции Лурестан, произошел взрыв.

Как передает Day.Az, после взрыва над территорией предприятия поднялись густые клубы дыма.

Причины происшествия пока не установлены. 