https://news.day.az/world/1847201.html Взрыв произошел на НПЗ в Иране - ВИДЕО На нефтеперерабатывающем заводе в городе Поль-э-Дохтар, расположенном в иранской провинции Лурестан, произошел взрыв. Как передает Day.Az, после взрыва над территорией предприятия поднялись густые клубы дыма. Причины происшествия пока не установлены.
Взрыв произошел на НПЗ в Иране - ВИДЕО
На нефтеперерабатывающем заводе в городе Поль-э-Дохтар, расположенном в иранской провинции Лурестан, произошел взрыв.
Как передает Day.Az, после взрыва над территорией предприятия поднялись густые клубы дыма.
Причины происшествия пока не установлены.
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