Нашествие саранчи в Азербайджане

В последние дни на территории страны, особенно в прикаспийских регионах, наблюдается миграция некоторых инвазивных видов саранчи и рост плотности их популяции. В связи с этим Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) провело наблюдения и мониторинги в 95 пунктах в разных регионах страны.

Как сообщает Day.Az, по результатам лабораторных анализов на территории страны зафиксирована миграция инвазивных видов, на которые не распространяется карантинный режим. Среди них восточная горбатая саранча, малая крестовая кобылка и варварская саранча.

В ходе исследований установлено, что эти виды не характерны для фауны Азербайджана. Предполагается, что они мигрировали с территории Казахстана и России.

Для обеспечения фитосанитарной безопасности и проведения мероприятий по борьбе с саранчой АПБА, Министерство сельского хозяйства и Министерство экологии и природных ресурсов продолжают совместные мониторинги и меры против вредителей.

Принимаются необходимые меры для удержания плотности популяции вредителей под контролем, минимизации ущерба сельскохозяйственным угодьям и предотвращения их распространения на другие территории.