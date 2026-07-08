https://news.day.az/world/1846594.html

Испания во власти лесных пожаров - ВИДЕО

В Испании продолжаются лесные пожары. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вслед за провинцией Жирона, сложная ситуация в Каталонии, где лесные пожары уже добрались до ряда населённых пунктов. На видео обстановка в городах Кларамунт, Аноия, Капильядес.