https://news.day.az/world/1846594.html Испания во власти лесных пожаров - ВИДЕО В Испании продолжаются лесные пожары. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Вслед за провинцией Жирона, сложная ситуация в Каталонии, где лесные пожары уже добрались до ряда населённых пунктов. На видео обстановка в городах Кларамунт, Аноия, Капильядес.
Испания во власти лесных пожаров - ВИДЕО
В Испании продолжаются лесные пожары.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Вслед за провинцией Жирона, сложная ситуация в Каталонии, где лесные пожары уже добрались до ряда населённых пунктов.
На видео обстановка в городах Кларамунт, Аноия, Капильядес.
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