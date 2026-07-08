Испания во власти лесных пожаров

В Испании продолжаются лесные пожары.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Вслед за провинцией Жирона, сложная ситуация в Каталонии, где лесные пожары уже добрались до ряда населённых пунктов.

На видео обстановка в городах Кларамунт, Аноия, Капильядес.