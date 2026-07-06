Кошкин дом в Баку - богатство не является вечной ценностью

В Азербайджанском государственном национальном театре юного зрителя стартовали читки нового спектакля "Кошкин дом", поставленного по мотивам одноименной сказки Самуила Маршака.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении пресс-службы театра.

Режиссером-постановщиком одноактного спектакля выступил Мушфиг Эльманоглу, художником-постановщиком - Тельман Шихиев, музыкальное оформление подготовил Заур Рашидов, ассистент режиссера - Насиба Джаналиева, хореограф - Вюсаля Бабаева.

В постановке заняты актеры: Гюнель Мамедова, Эльшан Шихалиев, Матлаб Абушов, Араз Пиримов, Нурана Вагифгызы, Зумруд Гулиева, Гусейн Байрамов, Венера Аббасова, Тахир Исмайылов, Халиг Бекиров, Умман Будагов, Ася Атакишиева и Айгюн Фатуллаева.

Спектакль адресован юным зрителям и рассказывает о ценности дружбы, доброты и взаимопомощи. Постановка показывает, что высокомерие и тщеславие неизбежно приводят к одиночеству, а богатство не является вечной ценностью. Поучительная история Самуила Маршака, наполненная важными жизненными уроками, остается актуальной и сегодня, находя отклик у современного зрителя.

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