https://news.day.az/world/1846278.html Во французском музее произошло крупное ограбление Во Франции неизвестные похитили из музея ювелирного искусства Рене Лалика драгоценности общей стоимостью около 4 млн евро. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, ограбление произошло ранним утром 5 июля.
Во французском музее произошло крупное ограбление
Во Франции неизвестные похитили из музея ювелирного искусства Рене Лалика драгоценности общей стоимостью около 4 млн евро.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, ограбление произошло ранним утром 5 июля. Несколько злоумышленников в капюшонах взломали входную дверь и разбили шесть витрин, после чего похитили около 20 ювелирных изделий.
В связи с произошедшим музей временно закрыт на несколько дней. По факту кражи начато расследование.
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