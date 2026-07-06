Во французском музее произошло крупное ограбление

Во Франции неизвестные похитили из музея ювелирного искусства Рене Лалика драгоценности общей стоимостью около 4 млн евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, ограбление произошло ранним утром 5 июля. Несколько злоумышленников в капюшонах взломали входную дверь и разбили шесть витрин, после чего похитили около 20 ювелирных изделий.

В связи с произошедшим музей временно закрыт на несколько дней. По факту кражи начато расследование.