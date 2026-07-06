В Азербайджане раскрыли 65 преступлений за 2 дня

В Азербайджане 4 и 5 июля сотрудники полиции раскрыли 65 преступлений, а также 16 преступлений, остававшихся нераскрытыми с предыдущих периодов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, всего были задержаны 42 человека, находившихся в розыске. Среди них 25 человек разыскивались как должники. Все они переданы по назначению.

Кроме того, выявлен 21 факт, связанный с наркотиками, а также 4 факта изъятия и обнаружения незаконно хранившегося оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступлений задержаны 78 человек.