20-летие Бакинской летней энергетической школы будет связано с новыми достижениями энергетического сектора Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил ректор Университета ADA Хафиз Пашаев на церемонии открытия XX Бакинской летней энергетической школы (Baku Summer Energy School), организованной Институтом развития и дипломатии (IDD) Университета ADA, сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

Он также отметил, что Университет ADA за 20 лет проведения Бакинской летней энергетической школы построил почти 20 новых зданий кампуса.

"Развитие кампуса шло параллельно с развитием самой программы. Каждый раз, проводя программу, мы стремимся создать новое здание. Недавно в университете были введены в эксплуатацию два новых корпуса - факультетов сельского хозяйства и пищевых наук, а также дизайна и архитектуры. Университет продолжает уделять особое внимание вопросам устойчивого развития и энергоэффективности. На крышах двух зданий установлены солнечные панели, которые вырабатывают более одного миллиона киловатт-часов электроэнергии. Благодаря этому частично обеспечиваются энергией эти корпуса и старый кампус", - сказал он.

Кроме того, по словам Х.Пашаева, ранее в университете был реализован проект по использованию геотермальной энергии.

"Все старые здания нашего кампуса частично обеспечиваются энергией земли. Это был первый подобный проект в Азербайджане и, фактически, первый в регионе", Университет продолжает получать поддержку от компании bp как в рамках проведения летней энергетической школы, так и при реализации образовательных проектов. bp также оказывает содействие развитию совместных программ двойных дипломов с George Washington University, что способствует укреплению инженерного образования в ADA.

Университет ADA начинал свою деятельность как Дипломатическая академия, однако со временем значительно расширил направления подготовки. Дипломатическая академия сегодня является лишь одной из школ нашего университета. Вместе с тем мы гордимся тем, что продолжаем вносить вклад в подготовку специалистов в области дипломатии. Среди выпускников наших программ уже есть послы", - заявил он.

Х.Пашаев отметил, что первая Бакинская летняя энергетическая школа состоялась в 2006 году - в год начала эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, назвав это символичным совпадением.

"Я убежден, что 20-летие нашей летней энергетической школы также будет связано с новыми достижениями нефтегазового и энергетического сектора Азербайджана", - добавил он.