Юрий Гордок: Азербайджан принимает решения, основанные на понимании темы, а не на давлении рынка

В интервью Trend News Agency Юрий Гордок, управляющий директор Philip Morris International по Кавказскому региону, рассказал о трансформации рынка бездымных альтернатив, принципах научно обоснованного регулирования, защите несовершеннолетних от доступа к никотиновой продукции и о том, почему PMI выбрал Баку для проведения своего международного форума Technovation.

О роли Кавказа и трансформации

Кавказ находится на стадии масштабной трансформации, устремлённой в немыслимое будущее. Мы инвестируем сюда уже более двадцати лет - и около десяти лет назад вывели на этот рынок первый в мире продукт в своей категории. При этом Кавказ не стоит особняком.

Число стран, которые быстро движутся к снижению вреда от табакокурения - к осмыслению научно обоснованных альтернатив, к пониманию разницы между ними и обычными сигаретами, к выстраиванию политики в этой сфере - во всём мире растёт. И это неизбежно, это очевидно, и здесь, на Кавказе, тоже.

Азербайджан - страна, которая развивается очень стремительно. Если посмотреть на то, чего она добилась за последние десять лет, это поражает: трансформация экономики, её цифровизация, превращение страны в стратегический коннектор - не только регионального, но и глобального масштаба. Это принципиально важно. Экономика Азербайджана эволюционирует и выходит за рамки энергетики.

Внешне это может выглядеть как чисто энергетическая экономика - но то, что делает правительство, то, как это воспринимается снаружи, свидетельствует об очень многом: здесь предпринимается колоссальная работа по движению за пределы энергетики, и это становится всё более заметным. Азербайджан - страна, ориентированная на будущее, на инновации, и у неё есть потенциал сыграть глобальную роль в сфере инноваций.

Страна становится всё более заметной на мировой арене и принимает те трансформации, которые происходят во всём мире.

Об отличительных чертах Азербайджана как рынка и ключевых возможностях

Одна из отличительных черт Азербайджана состоит в следующем: решения здесь принимаются исходя из масштаба задачи и глубокого понимания темы, а не под влиянием давления рынка или конъюнктуры. Именно поэтому Азербайджан демонстрирует очень сильную политическую волю в том, что касается следования деловым стандартам - например, техническим регламентам.

Это очень хорошо видно на примере того, как страна подходит к вопросу стандартизации. Конкретный пример - государственная программа гармонизации национальной стандартизации с международными требованиями; на её основе разработан план совершенствования стандартизации на период 2021-2028 годов. Реализация этого плана уже идёт. Это очень серьёзно помогает бизнесу в поддержке трансформации и инноваций - быстрее, чем если бы приходилось ждать, теряя время.

Ещё одна отличительная черта законотворчества в Азербайджане: если происходит изменение в регулировании, перед принятием нормативного акта проводятся публичные обсуждения. Это очень важно. Это означает, что бизнес-сообщество участвует в дискуссии - мы вместе решаем, почему то или иное правило должно быть введено.

Обсуждение проходит публично, идёт с участием бизнеса при поддержке бизнес-ассоциаций и сообществ. Мы искренне приветствуем этот инклюзивный процесс принятия решений. Он, по всей видимости, является решением, выгодным для всех сторон, и соответствует практике наиболее передовых стран мира.

О регуляторных рамках и научно обоснованных инновациях

Научно обоснованные инновации означают умные инновации. Это подход, строящийся на принципе того, что все продукты разные, и они дифференцированы по степени риска и развиваются вместе с доказательной базой. Это означает, что регулирование продукта должно быть подкреплено наукой, и нецелесообразно относиться ко всем категориям одинаково. Этот подход применяется во многих ведущих странах - я упоминал пример Швеции и многих других государств.

Думаю, что направление на эффективное регулирование, то есть регулирование, пропорциональное риску стимулирует прогресс. Оно позволяет людям получать доступ к научно обоснованной информации - не вводящей в заблуждение, потому что мы живём в мире, где информации из самых разных источников слишком много. Людям нужно доверять регулированию и политике; регулирование должно формировать среду, которая поддерживает коммуникацию и просвещение потребителей о том, в чём разница. И этот запрос со стороны общества растёт.

В Азербайджане уже выстроен процесс формирования нормативной базы. Я думаю, страна на пути к тому, чтобы иметь надлежащее регулирование - потому что решения здесь принимаются на основе науки и фактов. Это важно, и не только в нашей отрасли, мы видим это и в других секторах.

Второй ключевой элемент - предсказуемость. Предсказуемость стимулирует инвестиции, и она состоит из двух частей. Да, вам нужно хорошее регулирование, но оно должно быть долгосрочным и предсказуемым, чтобы поддерживать инвестиции. Потому что инвестиции в эту категорию - это принципиально иной масштаб. Чёткая последовательность всегда позволяет компаниям быстрее выводить на рынок прорывные и инновативные продукты.

Мы в этой категории не одни. Сейчас здесь работают и другие компании. Десять лет назад, когда мы начинали, мы были одни, мало кто верил, что можно изменить ситуацию и предложить курильщикам альтернативы, которые научно обоснованно снижают вред. Сейчас многие компании движутся в том же направлении, и мы действительно рады, что трансформация продолжается, потому что это поможет оказать более глубокое позитивное воздействие на общественное здоровье, на трудовые ресурсы и так далее.

О защите несовершеннолетних

В вопросе доступа несовершеннолетних - нулевая терпимость. Молодёжь не должна иметь никакого доступа к продуктам, предназначенным для взрослых курильщиков. Поэтому у нас существует строгая внутренняя корпоративная политика, которая во многих случаях жёстче национального законодательства. Она реализуется через надёжную систему верификации возраста в точках продаж и цифровых каналах. Это помогает обеспечить невозможность покупки или доступа к этим продуктам для несовершеннолетних. Как международная глобальная компания, мы относимся к этому крайне серьёзно.

Нулевая терпимость к доступу молодёжи, строгие коммерческие практики включает верификацию возраста, обучение розничных торговцев, а также договорные обязательства с дистрибьюторами и торговыми партнёрами по предотвращению продаж несовершеннолетним как в физических, так и в цифровых каналах. Плюс мониторинг и правоприменение: прежде всего внутренние проверки на соответствие, которые мы проводим каждый день, это не преувеличение, именно каждый день, аудиты и последствия за нарушения. Всё это помогает обеспечить соблюдение стандартов на практике.

Сотрудничество - ключевое слово. Сотрудничество с государством, обществом, с другими игроками отрасли по этой теме. Потому что эффективные программы по предотвращению доступа молодёжи требуют координации с регуляторами и обществом.

Жёсткий контроль доступа для молодёжи и нулевая терпимость - это не обсуждается. Никакого доступа несовершеннолетних к продуктам, предназначенным для взрослых курильщиков. Это табу. Но одновременно: взрослые курильщики должны иметь доступ к научно обоснованной информации, чтобы принять осознанное решение - бросить курить и отказаться от никотина совсем или, если они продолжают курить, перейти на менее вредные альтернативы.

О выборе Баку для проведения Technovation

Если посмотреть на Баку сегодня, он другой. Баку стал заметен во всём мире. Возьмём пример сегодняшнего дня: японские зрители, смотрящие Netflix, обнаруживают это место для себя. Но если смотреть шире, на бизнес-сообщество, на то, что Баку стал площадкой для деловых и общественных дискуссий - это уже не только региональный, но и глобальный формат. Баку принял несколько крупных событий: COP29, Бакинскую энергетическую неделю, Всемирный форум ООН по урбанизации и, думаю, впереди ещё многое.

Я сказал себе: а почему нет? Здесь дружественная атмосфера для обсуждения серьёзных тем. И мы решили: давайте сделаем это в Баку. До этого Technovation проходил в Вашингтоне, в Стокгольме, в Абу-Даби, в Дубае, а теперь и в Баку.

Я действительно горжусь тем, насколько Баку и Азербайджан стали заметны - несравнимо больше по сравнению как с региональным, так и с глобальным масштабом ещё несколько лет назад. Здесь есть культура, дружелюбная к инновациям, и мы рады быть её частью и продолжать поддерживать эти усилия.