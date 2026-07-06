Поляки винят Польшу в конфликте с Украиной

Более трети поляков считают, что Польша несет полную или частичную ответственность за обострение конфликта с Украиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на польские СМИ, об этом говорится в опросе SW Research - исследовательского агентства, которое проводит опросы общественного мнения и маркетинговые исследования.

Согласно данным опроса, 38,1% респондентов считают Польшу ответственной или соответственной за эскалацию конфликта с Украиной. Показатель включает 12,7% опрошенных, которые возложили ответственность на Польшу, и 25,4% респондентов, заявивших, что за обострение отвечают обе стороны.

Опрос был проведен на фоне спора между Варшавой и Киевом, который начался после решения президента Украины Володимира Зеленского присвоить одному из украинских подразделений имя "Героев УПА".

При этом Украина остается стороной, которую участники опроса чаще всего считают ответственной за эскалацию. Такого мнения придерживаются 46,6 процента респондентов.

Еще 11,4% участников опроса не имеют мнения по этому вопросу, а 4 процента заявили, что не слышали о конфликте.