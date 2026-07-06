Кто имеет право на досрочную пенсию в Азербайджане?

Несмотря на то что с июля пенсионный возраст для мужчин и женщин в Азербайджане был уравнен, некоторые категории граждан по-прежнему могут оформить пенсию раньше общеустановленного срока.

Как сообщает Day.Az, о том, кто имеет право на такую льготу, рассказал депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

Байрамов заявил, что право на досрочный выход на пенсию распространяется не только на многодетные семьи, но и на ряд других категорий граждан.

По словам В.Байрамова, право на пенсию на льготных условиях закреплено Законом Азербайджана "О трудовых пенсиях". Так, статья 8 закона определяет категории лиц, имеющих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях в связи с воспитанием детей, а статья 9 - другие категории граждан, имеющих право на льготную трудовую пенсию.

"Согласно закону, женщины и мужчины, имеющие пятерых и более детей либо ребенка с инвалидностью, включая детей в возрасте до восьми лет, усыновленных или взятых под опеку после потери родителей или лишения их родительской опеки, имеют право на трудовую пенсию по возрасту с уменьшением пенсионного возраста на пять лет при условии, что дети дожили до восьмилетнего возраста. Это означает, что в многодетных семьях матери могут выйти на пенсию в 60 лет, а если этим правом пользуется отец, то в 60 лет на пенсию выходит он", - отметил депутат.

Он подчеркнул, что перечень граждан, имеющих право на льготную пенсию в соответствии со статьей 9 закона, достаточно широк. Так, независимо от последнего места работы, мужчины, проработавшие не менее 12 лет и 6 месяцев, и женщины, проработавшие не менее 10 лет на должностях, включенных в утвержденный Кабинетом министров перечень профессий в отдельных сферах искусства, на подземных работах, а также на работах с особо вредными и тяжелыми условиями труда, имеют право выйти на пенсию на пять лет раньше общеустановленного возраста.

Кроме того, для лиц, страдающих гипофизарным нанизмом (лилипутов) и лиц с непропорционально низким ростом при наличии не менее пяти лет страхового стажа пенсионный возраст снижается на 20 лет.

Байрамов также отметил, что работники летного и летно-испытательного состава гражданской авиации, имеющие не менее 25 лет страхового стажа по соответствующей специальности, а также лица, освобожденные от летной работы по состоянию здоровья при наличии не менее 20 лет такого стажа, могут выйти на трудовую пенсию на 15 лет раньше установленного срока.

Кроме того, право на досрочный выход на пенсию в зависимости от продолжительности службы имеют сотрудники ряда государственных структур, в том числе органов прокуратуры, военнослужащие, работники органов юстиции и другие категории государственных служащих.

"Наряду с этим мы представляем предложения о предоставлении права на более ранний выход на пенсию более широкому кругу граждан. Углубление пенсионной реформы делает все более актуальным использование при определении пенсионного возраста не только количественных, но и качественных показателей. Это может создать возможность для более раннего выхода на пенсию ряда категорий граждан, в том числе женщин", - добавил депутат.