В Баку состоялась церемония открытия XX Бакинской летней энергетической школы (Baku Summer Energy School), организованной Институтом развития и дипломатии (IDD) Университета ADA.

Как сообщает корреспондент Trend с мероприятия, в этом году международная образовательная программа, отмечающая свое 20-летие, пройдет под девизом "Энергетическая безопасность и инновации", передает Day.Az.

Двухнедельная программа объединит представителей государственных структур, руководителей энергетических компаний, международных организаций, академического сообщества и молодых специалистов из разных стран мира.

В рамках мероприятия обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности, тенденции мировых энергетических рынков, геополитические вызовы, энергетическая дипломатия, "зеленый" энергетический переход, развитие возобновляемых источников энергии, инвестиции в энергетический сектор, а также стратегическая роль Азербайджана в трансформирующейся глобальной энергетической системе.

На церемонии открытия с приветственными выступлениями выступили ректор Университета ADA, посол Хафиз Пашаев, представитель Президента Азербайджана по вопросам климата и президент COP29 Мухтар Бабаев, региональный президент компании bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли, заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, вице-президент SOCAR Зиба Мустафаева и групповой вице-президент GL Group по внешним связям и коммуникациям Ильгар Ибрагимли.

Как сказал ректор Университета ADA Хафиз Пашаев, 20-летие Бакинской летней энергетической школы будет связано с новыми достижениями энергетического сектора Азербайджана.

Он также отметил, что Университет ADA за 20 лет проведения Бакинской летней энергетической школы построил почти 20 новых зданий кампуса.

"Развитие кампуса шло параллельно с развитием самой программы. Каждый раз, проводя программу, мы стремимся создать новое здание. Недавно в университете были введены в эксплуатацию два новых корпуса - факультетов сельского хозяйства и пищевых наук, а также дизайна и архитектуры. Университет продолжает уделять особое внимание вопросам устойчивого развития и энергоэффективности. На крышах двух зданий установлены солнечные панели, которые вырабатывают более одного миллиона киловатт-часов электроэнергии. Благодаря этому частично обеспечиваются энергией эти корпуса и старый кампус", - сказал он.

Кроме того, по словам Х.Пашаева, ранее в университете был реализован проект по использованию геотермальной энергии.

"Все старые здания нашего кампуса частично обеспечиваются энергией земли. Это был первый подобный проект в Азербайджане и, фактически, первый в регионе", Университет продолжает получать поддержку от компании bp как в рамках проведения летней энергетической школы, так и при реализации образовательных проектов. bp также оказывает содействие развитию совместных программ двойных дипломов с George Washington University, что способствует укреплению инженерного образования в ADA.

Университет ADA начинал свою деятельность как Дипломатическая академия, однако со временем значительно расширил направления подготовки. Дипломатическая академия сегодня является лишь одной из школ нашего университета. Вместе с тем мы гордимся тем, что продолжаем вносить вклад в подготовку специалистов в области дипломатии. Среди выпускников наших программ уже есть послы", - заявил он.

Х.Пашаев отметил, что первая Бакинская летняя энергетическая школа состоялась в 2006 году - в год начала эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, назвав это символичным совпадением.

"Я убежден, что 20-летие нашей летней энергетической школы также будет связано с новыми достижениями нефтегазового и энергетического сектора Азербайджана", - добавил он.

Заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов, в свою очередь, заявил, что Азербайджан сумел превратить свои энергетические ресурсы в источник развития страны.

По его словам, Бакинская летняя энергетическая школа объединяет представителей разных стран и заслуженно носит неофициальное название "Организация Объединенных Наций в энергетике".

"Развитие нефтяной отрасли привлекло в Баку лучших инженеров, архитекторов и ученых того времени, благодаря чему город стал одним из наиболее динамично развивающихся центров мира. Уже в 1918 году Азербайджан стал первой демократической республикой в мусульманском мире. В 1941 году Азербайджан обеспечивал более 80 процентов всей нефти для Восточного фронта, где велась борьба против нацистов. В 1990-х годах Азербайджан вновь сделал стратегический выбор, превратив нефтегазовые ресурсы в фактор развития страны, укрепления регионального сотрудничества и международной энергетической безопасности", - отметил он.

Э.Солтанов заявил, что эти решения впоследствии сыграли важную роль в укреплении государства и освобождении азербайджанских территорий.

В завершение он выразил уверенность, что участники Бакинской летней энергетической школы смогут глубже узнать Азербайджан и его энергетическую историю.

"Я верю, что по окончании школы вы станете более знающими, будете счастливее и увезете с собой этот огонь и свет Азербайджана, чтобы делиться ими с другими", - добавил заместитель министра.

Далее, вице-президент SOCAR Зиба Мустафаева сказала в своем выступлении, что SOCAR становится интегрированной энергетической компанией с фокусом на ИИ.

"SOCAR сегодня уже не просто нефтяная компания. Мы трансформируемся в интегрированную, диверсифицированную энергетическую компанию, деятельность которой основана на данных и искусственном интеллекте. Компания продолжает работать во всех традиционных сегментах нефтегазовой отрасли - разведке и добыче, транспортировке, переработке и трейдинге, одновременно расширяя деятельность в сфере энергетического перехода. SOCAR уже несколько лет реализует проекты в области солнечной и ветровой энергетики и рассматривает возможности дальнейшего расширения своей деятельности на региональном уровне, а также изучает другие направления "зеленой" энергетики", - заявила она.

Вице-президент SOCAR также подчеркнула, что в 2026 году компания была удостоена награды Lighthouse Award Всемирного экономического форума.

"Награда стала признанием внедрения цифровых технологий, автоматизации и решений на основе искусственного интеллекта на карбамидном заводе SOCAR в Азербайджане. Полученный нами опыт признан на мировом уровне и теперь может быть использован и в других странах. В текущем году SOCAR приобрела топливно-розничный бизнес и нефтеперерабатывающие активы компании Italiana Petroli в Италии. Эта сделка стала одной из крупнейших международных операций компании. В этом году исполняется 20 лет с начала эксплуатации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Недавно функции оператора трубопровода были переданы от bp компании SOCAR. Это означает, что мы сформировали локальную экспертизу для управления такой масштабной инфраструктурой и готовы делиться этим опытом с другими странами", - заявила вице-президент SOCAR.

По словам З.Мустафаевой, ни одно из достигнутых компанией результатов не было бы возможным без сотрудничества с международными партнерами.

В завершение она подчеркнула, что SOCAR высоко ценит сотрудничество с Университетом ADA, отметив вклад университета в подготовку руководителей и менеджеров компании в рамках совместных образовательных программ.

В рамках мероприятия состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Университетом ADA и Центром "чистой" энергии для региона Организации экономического сотрудничества (CECECO).

Документ направлен на развитие сотрудничества в сфере "чистой" энергетики и укрепление регионального взаимодействия в этой области.