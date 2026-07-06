Перечислены тайные функции Windows

В Windows 11 оказались спрятаны режимы "Не беспокоить", продвинутый калькулятор и другие функции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает издание How-To Geek.

По словам журналистов медиа, в операционной системе (ОС) от Microsoft скрыто множество полезных инструментов и настроек, которые могут немного упростить повседневные задачи. В том числе они рассказали, что в Windows есть функция, при которой окно становится активным, если навести на него указатель мыши. Настройка, которая упрощает работу с ОС в многооконном режиме, спрятана в разделе "Специальные возможности".

Второй тайной функцией Windows специалисты назвали наличие нескольких видов калькуляторов - для тригонометрии, программирования и прочих задач. Также встроенный калькулятор имеет конвертер валют, температуры, высоты, площади и прочих параметров. Специалисты How-To Geek отметили, что в ОС несколько лет существует режим "Не беспокоить", который ограничивает показ уведомлений. Его можно включить в подразделе "Уведомления" настроек системы.

В заключение журналисты выделили функцию "Обмен файлами поблизости", которая позволяет делиться файлами по воздуху с находящимися рядом устройствами. "Эта функция особенно полезна, если у вас есть и настольный компьютер, и ноутбук, так как она позволяет обмениваться файлами моментально", - подытожили авторы.