один человек погиб, трое пострадали

В Загатале произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще трое получили травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на APA, авария произошла около 02:00 на въезде в город Загатала. Столкнулись легковые автомобили Tofaş, за рулем которого находился 41-летний житель Загаталы Орхан Оруджов, и BMW под управлением жителя села Фалдарлы Ахмеда Джамалова.

В результате столкновения оба водителя, а также жители села Кяпянякчи - 41-летний Джавид Исаев и 38-летняя Сание Исаева - получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в хирургический корпус Центральной районной больницы Загаталы.

Несмотря на усилия врачей, водитель автомобиля Tofaş Орхан Оруджов скончался в больнице от полученных тяжелых травм.

Лечение остальных пострадавших продолжается.

В региональной группе пресс-службы МВД сообщили, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело, ведется расследование.