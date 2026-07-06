На мировых рынках снизились цены на нефть

В ходе торгов на ICE London стоимость августовского контракта 2026 года на нефть марки Brent снизилась на 0,24% и составила 71,95 долларов США за баррель.

Как передает Day.Az, на New York Mercantile Exchange (NYMEX) цена барреля нефти марки WTI с поставкой в июле 2026 года также снизилась на 0,03%, достигнув 68,67 долларов США.