https://news.day.az/world/1846172.html На мировых рынках снизились цены на нефть В ходе торгов на ICE London стоимость августовского контракта 2026 года на нефть марки Brent снизилась на 0,24% и составила 71,95 долларов США за баррель. Как передает Day.Az, на New York Mercantile Exchange (NYMEX) цена барреля нефти марки WTI с поставкой в июле 2026 года также снизилась на 0,03%, достигнув 68,67 долларов США.
На мировых рынках снизились цены на нефть
В ходе торгов на ICE London стоимость августовского контракта 2026 года на нефть марки Brent снизилась на 0,24% и составила 71,95 долларов США за баррель.
Как передает Day.Az, на New York Mercantile Exchange (NYMEX) цена барреля нефти марки WTI с поставкой в июле 2026 года также снизилась на 0,03%, достигнув 68,67 долларов США.
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