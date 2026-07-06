https://news.day.az/world/1846171.html Пашинян отправился в Россию Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом впервые после выборов в Армении. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян примет участие в заседании "Промышленная индустрия 360", которое пройдет в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2026".
Пашинян отправился в Россию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом впервые после выборов в Армении.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян примет участие в заседании "Промышленная индустрия 360", которое пройдет в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2026".
Кроме того, запланирована встреча премьера Армении с главой правительства России Михаилом Мишустиным.
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