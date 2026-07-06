Премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился в Россию с рабочим визитом впервые после выборов в Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, Пашинян примет участие в заседании "Промышленная индустрия 360", которое пройдет в Екатеринбурге в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2026".

Кроме того, запланирована встреча премьера Армении с главой правительства России Михаилом Мишустиным.