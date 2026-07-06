https://news.day.az/society/1846179.html В Шуше началалась конференция по культурному разнообразию - ФОТО В Шуше начала работу международная конференция на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы". В конференции принимают участие представители 10 стран, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.
В Шуше началалась конференция по культурному разнообразию - ФОТО
В Шуше начала работу международная конференция на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".
В конференции принимают участие представители 10 стран, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.
Конференция организована Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия" в партнёрстве с Общественным объединением "Шёлковый путь" по культурным и историческим исследованиям.
В конференции принимают участие представители Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре