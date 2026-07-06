В Шуше началалась конференция по культурному разнообразию

В Шуше начала работу международная конференция на тему "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы".

В конференции принимают участие представители 10 стран, сообщает корреспондент Trend с мероприятия, передает Day.Az.

Конференция организована Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия" в партнёрстве с Общественным объединением "Шёлковый путь" по культурным и историческим исследованиям.

В конференции принимают участие представители Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии.

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