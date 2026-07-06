Баку и ЕС пора выходить на новый этап отношений

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Отношения Азербайджана с Европейским Союзом выходят на качественно и, я бы даже сказал, количественно новый уровень.

В прошлом году ЕС и Азербайджан договорились возобновить переговоры по новому соглашению о партнерстве и сотрудничестве. Новый договор должен заменить соглашение, подписанное в 1996 году и вступившее в силу в 1999-м. Напомню также, что приоритеты партнерства были парафированы сторонами в 2017 году. На сегодня текст соглашения согласован на более чем 90 процентов. Как ранее отмечал Президент Ильхам Алиев, есть несколько пунктов, по которым имеются разногласия, однако, если будет проявлена серьезная воля, они могут быть устранены.

После визита в Баку президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен и сделанных сторонами заявлений стоит ожидать, что какая-то часть имеющихся разногласий будет вскоре устранена.

Настало время выходить на новый этап отношений и решать, какие у нас общие цели и как к их достижению мы должны подойти. Мне кажется, что стороны выработали очень прагматичный классический формат взаимодействия, когда деловые круги ЕС и азербайджанский национальный бизнес настроены на перспективу и совместное взаимодействие, направленную на формирование основы для новых программ и проектов.

В первую очередь, и для нас, и для них особую важность представляют сферы энергетики и транспортной связности. Сейчас также идет мощный прорыв в сфере цифровизации. По всем направлении Азербайджан выказывает полную готовность. У нас есть соответствующие государственные структуры, созданные по инициативе Президента Ильхама Алиева, который в институциональном порядке заложил основу для наших дальнейших успехов в этом направлении. Цифровизация, искусственный интеллект - все эти важные вопросы обсуждаются в рамках соответствующего Плана действий. На прошлой неделе под председательством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию Азербайджана.

Мы не только стараемся соответствовать вызовам времени. Ставятся также задачи сообща с нашими партнерами проводить мероприятия, призванные обеспечивать динамику наших экономических связей и закладывать основу для будущих проектов.

Азербайджан имеет очень важный актив. На базе межрегионального взаимодействия создана основа, когда страны Центральной Азии, Азербайджан, Грузия. а в будущем, вероятно, и Армения, формируют единое целое. Если раньше мы говорили, что Каспий нас разъединяет, то сегодня видим, насколько он нас объединяет. Два года назад Совет глав государств Центральной Азии пригласил Ильхама Алиева в этот формат в качестве полноправного участника. "Пятерка" превратилась в "шестерку". "Шестерка" сообща решает вопросы актуальной повестки, в первую очередь транспортной связности, и добивается создания благоприятного режима, когда формируются благоприятные сквозные коридоры, обеспечивающие транспортную связность на огромном пространстве.

Существует Транскаспийский международный транспортный маршрут, позволяющий осуществлять перевалку грузов из Китая в Европу. Это, безусловно, в интересах Брюсселя, который постоянно думает о наращивании объемов грузоперевозок. На этом пути конъюнктура, которую создал Азербайджан, является большим преимуществом, и об этом во весь голос говорят партнеры ЕС. Не случайно во время визита в Баку Урсула фон дер Ляйен особо выделил фактор лидера Азербайджана, который обеспечивает своевременное выполнение тех задач, которые отвечают интересам всех стран, находящихся на маршруте Среднего коридора. Не только наши близкие соседи и соседи соседей, но и отдаленные регионы, например, балканские страны, пользуются теми благами, которые стали реальностью в результате успешной азербайджанской дипломатии и реализованных Азербайджаном проектов.

Это непростой процесс - налаживать диалог между столицами, находить точки соприкосновения, обеспечивающие интересы всех сторон. В этом плане азербайджанская дипломатия демонстрирует реально прагматичный рациональный подход.

Европейское направление еще очень долго будет перспективным для нашей страны. Важно, что во всех ипостасях Азербайджан выступает в качестве не просителя, а полноправного и равного партнера.

В отношениях Баку и ЕС особое место отводится энергетике. По причине геополитических сложностей российский газ еще не скоро появится на европейских рынках, поэтому Европа обеими руками держится за Азербайджан. Она теперь вынуждена договариваться с финансовыми институтами с тем, чтобы создавать преференциальные условия для инвестирования в расширение Южного газового коридора, а именно - ТАР. В связи с планами декарбонизации Европа ранее запретила инвестировать в проекты, связанные с ископаемым топливом, но реалии взяли свое.

Азербайджан практически все проекты реализовывал на свои собственные средства. При этом он еще и помогал Грузии, Турции. Но теперь настал момент, когда Европа должна тоже взяться за дело и принимать активное участие - не только моральное, но и финансовое.

С ЕС у нас отношения в целом стабилизировались, и мы идем к полному согласованию всех пунктов нового соглашения. Но надо быть готовыми к тому, что даже в этом случае процесс подписания документа не будет легким. Его должны подписать правительства и парламенты всех стран-членов ЕС, а также Европарламент. Зная об отношении ЕП к нашей стране, стоит ожидать серьезных препятствий в этом вопросе. Нашей дипломатии предстоит решить очень трудную задачу - снизить накал антиазербайджанской истерии в этой структуре, которая раз за разом вспыхивает, доказывая, что заседают в Европарламенте не зрелые политики, а деятели теневого сектора, на ровном месте придумывающие проблемы, якобы существующие в Азербайджане. Тут вступают в силу фактор двойных стандартов и прочие негативные проявления.

Все эти надуманные проблемы не имеют никакого отношения к делам, которые объединяют Баку и Евросоюз. В отношениях Азербайджан-ЕС демонстрируется растущая готовность к взаимодействию, сотрудничество охватывает все новые и новый сферы.

Идеальный вариант взаимодействия - это когда стороны слышат друг друга и сотрудничают в поисках решения задач, возникающих в процесс. Визит фон дер Ляйен в Баку еще раз показал, что Европа всецело заинтересована в связях с Азербайджаном, понимает нашу дееспособность и полезность на всех фронтах сотрудничества. А потому ЕС считает необходимым проведение согласованной политики с Баку и обеспечение должных путей для будущего взаимовыгодного взаимодействия.