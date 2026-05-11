Партнерство Баку и ЕС это не только про газ

Последние две недели были очень продуктивными для азербайджанской дипломатии. А если говорить конкретнее - для европейского вектора нашей дипломатии. В политике не бывает случайностей, ничего не происходит просто так. Если в Азербайджан друг за другом едут лидеры европейских государств и структур, значит, наша страна действительно превращается в центр, где сходятся интересы, в том числе глобального характера.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Каждая страна имеет свою внешнеполитическую стратегию. Если все визиты рассматривать в целом, то увидим, что интерес к Азербайджану особенный и не случайный. Этот процесс начался не сегодня, но после Второй карабахской войны он вышел на новый уровень. Азербайджан стал интересовать Европу уже не только как поставщик энергоресурсов, на первый план стало выходить стратегическое партнерство и политический диалог.

Не будет преувеличением сказать, что большая заслуга тут принадлежит нашему лидеру. Сегодня весь мир уже принимает реалии Азербайджана и признает, что Президент Ильхам Алиев вышел за рамки регионального лидерства и находится в числе лидеров мирового масштаба. Признают это даже недруги. Фактор лидерства Президента Ильхама Алиева играет большую роль в росте интереса к Азербайджану. Наша страна стала привлекательной в различных аспекта, иметь дело с Баку хотят все.

Сегодня партнерство с Европой это не только про нефть и газ. Это и про политику, и про экономику, и про гуманитарную сферу, и про туризм. Рассматривать интерес Европы к Азербайджану только в энергетической плоскости неверно. Благодаря выверенной политике, Азербайджан сумел стать привлекательным для зарубежных партнеров в различных ипостасях. Он стал центром притяжения. Мы та страна, которой живо интересуются, которую с интересом изучают. Да, именно изучают. Раньше, когда речь заходила о Карабахе, выяснялось, что мало кто в курсе, где находится Азербайджан. А теперь историей и реалиями нашей страны серьезно занимаются аналитические центры, политики, лидеры государств. Мы стали свидетелями трансформации отношения к Азербайджану в Европе.

Как не парадоксально звучит, о серьезности восприятия Азербайджана говорят и те резолюции, которые принимаются против нас в парламентах некоторых европейских государства и в европейских парламентских структурах. Я не оговорится. На стране, к которой не относятся серьезно, не станут сосредотачивать такое внимание, какого удостаивается Азербайджан в том же Европарламенте или ПАСЕ. Негативное внимание и принимаемые против нас решения говорят о том, что мы тверды в своей позиции, мы не склоняемся ни перед кем и крепко стоим на своих ногах. Мы сильны, готовы отстаивать свой суверенитет и не позволим никому посягать на наши ценности и национальное достоинство. Эти качества являются раздражителями для оппонентов, которые нервничают еще больше от того, что Азербайджан продолжает идти своим путем, не оглядываясь на их окрики, шантаж и клевету.

Мне приходилось немало работать с европейскими организациями. И могу констатировать, что отношение к нашей стране в Европе всегда было странным, если не сказать непонятным. В отношении Азербайджана пытались использовать политику "кнута и пряника". Когда с одной стороны заключали соглашения с Баку, а с другой - подвергали его огульной критике.

В отличие от других стран нашего региона, Азербайджан был реально нужен Европе, но при этом, к сожалению, всегда существовали определенные факторы, не дававшие нашим европейским партнерам избавиться от двойных стандартов. Не буду вдаваться в подробности. Всем известна роль в этих процессах армянской диаспоры и лобби. Однако обратите внимание - даже масштабный лоббинг не помог разрушить интерес Евросоюза к Азербайджану. Не сомневаюсь, что предпринимались немалые усилия в этом направлении. Нам пришлось многое преодолеть, порой ситуация в отношениях казалась испорченной бесповоротно. Но в конечном итоге правда победила. Азербайджан показал, что не боится "кнута" и не будет менять свои принципы ради "пряников". И в Евросоюзе это поняли и приняли. О чем свидетельствует в разы возросшая дипломатическая активность по оси ЕС-Азербайджан.

Тем не менее, двойные стандарты все еще на повестке. Двойные стандарты это бич европейской политики. Особенно некрасиво они выглядят в подходах к аналогичным ситуациям в разных странах. Президент Ильхам Алиев не раз подчеркивал, адресуя это европейским структурам, что территориальная целостность Азербайджана так же ценна, как и целостность любой другой страны.

Кроме того, ЕС всегда относился к Южному Кавказу как к какому-то обезличенному объекту, не видя разницы между странами нашего региона. А они, между тем, очень разные и требуют каждая своего подхода. Для европейцев подход "оптом" упрощает дело. Так кажется Брюсселю, но на самом деле он усложняет отношения с ЕС. Потому что Европа перестает видеть нюансы и не утруждает себя тем, чтобы разбираться в них.

Не знаю, на чем основываются и о чем думают европейские структуры, требуя освободить армянских военных преступников. Они не имеют права выдвигать подобные требования и принимать какие-то резолюции по этому поводу. Это прямое вмешательство во внутренние дела суверенного государства.

Не понимаю также, о чем думают некоторые европейские лидеры. Выступая 10 мая в Зангилане, Президент Ильхам Алиев очень точно подметил, что некоторые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев. Президент не назвал имен, но мы все следили за работой ереванского саммита и прекрасно понимаем, о ком идет речь. Некоторые хотят выставить себя лжегероями, якобы спасшими Армению от нас. Наблюдательная миссия ЕС, размещенная в Армении на границе, тоже постоянно утверждает, что якобы обеспечивает безопасность этой страны и защищает от "происков" Азербайджана. Я полностью согласен с нашим лидером - если азербайджанская сторона просто выстрелит в воздух, так называемые "защитники" Армении разбегутся. По большому счету, никакая миссия Армении не нужна, потому что ей ничего не угрожает. "Не нужно защищать Армению от нас" - так сказал Президент, и это был очень четкий посыл.

Делая антиазербайджанские заявления на международных встречах, принимая соответствующие резолюции, европейская сторона полагает, что помогает Армении. Но она не помогает ей, а, наоборот, осложняет мирный процесс.

Честно скажу, я бы не стал относиться легкомысленно к таким резолюция, принимаемым в Европарламенте или ПАСЕ. Эти структуры шантажируют нас нашими энергоресурсами, ставят перед ЕС вопрос об отказе от азербайджанского газа. При этом риторика ЕП и ПАСЕ удивительно совпадает с риторикой армянской диаспоры и лобби. Никаких правовых последствий эти резолюции не имеют, однако вбрасывают негатив в отношения Азербайджана с Европой. Только представьте - 14 антиазербайджанские резолюции за пять лет! Европарламенту, похоже, больше нечем заняться.

Это все, конечно, не может помешать нам двигаться вперед. И самое главное - эти препятствия Баку вычисляет и заранее их устраняет. У Баку своя тактика, и мы уверены, что даже в самой сложной ситуации наш Президент примет самое правильное и мудрое решение благодаря дальновидности, большому политическому опыту и умению коммуницировать.

Видел мнения некоторых экспертов о том, что Азербайджан, дескать, прощается не с Европарламентом, а с Европой. Это несерьезный подход и в корне неверный. Азербайджан не может попрощаться с Европой так же, как Европа не может попрощаться с Азербайджаном. Наша страна заинтересована в сотрудничестве с Евросоюзом, как и ЕС заинтересован во взаимодействии с ней. У Азербайджана установлены прекрасные отношения со многими европейскими странами, с руководящими институтами Евросоюза. За последние недели нашу страну посетили лидеры Литвы, Латвии, Чехии, Украины, ведущей страны ЕС Италии. В Баку побывала на днях глава европейской дипломатии Кая Каллас. Все эти визиты состоялись фактически друг за другом. О каком "разводе" может идти речь?

Азербайджан выстраивает отношения и с Евросоюзом в целом и с отдельными странами на основ взаимных интересов. Азербайджанским газом интересуется все больше европейских стран, и несерьезно ожидать положительной реакции ЕС на требования депутатов Европарламента отказаться от энергетического сотрудничества с нашей страной. ЕС себе не враг.

Так что мы никуда не уходим от Европы. Просто мы по-своему подходим к партнерству с ЕС. Азербайджан не хочет идти в партнеры "оптом", он совершенно справедливо считает, что заслуживает особого подхода, так как может дать этому партнерству гораздо больше, чем другие страны нашего региона. По тому же принципу Баку строит отношения с другими структурами и регионами. Сотрудничество должно строиться на основе равноправия и уважения взаимных интересов. Без взаимности успешное партнерство невозможно.

Поддерживать равновесие Азербайджану помогает внешнеполитический баланс.

Это очень важно и не каждому дано.

Азербайджан выстроил уникальную и очень эффективную систему внешнеполитического баланса, которая может послужить примером для других. Хорошие результаты дает только сбалансированная дипломатия. Это доказывает история.

Не каждой стране удается держать баланс. Бесхребетная страна не сможет проводить сбалансированную политику, потому что для этого требуется характер, сила, мудрость, четкая стратегия и харизматичный лидер. У Азербайджана все это есть.

То, что другим достается легко, нам достается через большие усилия. Нам постоянно приходится доказывать, что "дважды два четыре", мы к этому привыкли и выстраивает внешнеполитическую стратегию, исходя из этих реалий. Доносить свою правду до мира очень непросто, особенно когда имеется серьезное сопротивление.

Мы видим, что миром правит сила. Правовое поле опустело, гуманитарные нормы не работают. И началось это не сегодня. Международное право тридцать лет безнаказанно нарушалось армянской стороной, и те же структуры, которые никогда не требовали ответа от Армении, теперь пытаются диктовать условия Баку. Но ситуация уже не та. Военная победа и переход Азербайджана в разряд стран средней силы многое изменили.

Подводя и тог, выскажусь образно. Все должны знать, что Азербайджан это не кусок чьего-то пирога. Азербайджан - это стол, который всегда богато накрыт для всех, кто открывает нашу дверь с добрыми намерениями.

Лейла Таривердиева