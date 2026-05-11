Автор: Зульфугар Ибрагимов

В Армении продолжается предвыборная кампания.

В большинстве кандидаты расписывают радужные картины прежней Армении, то есть до 2018 года, рассказывают, как прекрасно жилось стране в условиях оккупации чужих территорий. Кочарян рассказывает, как при карабахском клане цвела и пахла экономика, как все ценили Армению и мечтали пожать ему, Кочаряну, руку. Карапетян расхваливает себя, любимого, как чуть ли не главного благотворителя Карабаха в годы оккупации, и делится фантазиями об упадке всего, что только можно представить, при Пашиняне.

Не знаем, что там в Армении цвело и пахло, но судя по публикациям тех же армянских СМИ, которые сегодня рыдают по прежним временам, экономика, армия и все прочие сферы находились в плачевном состоянии. А в политическом плане страна вообще была полным нулем, потому что присутствовала на международной арене в качестве привидения. Ну, как заслуженное привидение в каком-то древнем замке - все о нем слышали, но никто в него не верит.

Вот только с датой изменений и оппозиция, и сам Никол Пашинян ошибаются. Перелом произошел не в апреле 2018 года, а в ноябре 2020-го. Проиграв войну и избавившись от статуса оккупанта, Армения перестала быть "банановой республикой", как сказал об этом в ходе предвыборной агитации премьер-министр Пашинян. Но не будем спорить - после свержения карабахского клана появились признаки избавления от позорного статуса сателлита.

А "банановой республикой" Армения была с первых дней обретения независимости. Даже будучи чьим-то форпостом, она могла не быть таковой, если бы не задача, которую она старалась решить и которая оказалась ей не по зубам. Захватить чужие земли с помощью сильных покровителей возможно, но вот оформить их на себя - это задачка, не имеющая решения. Вот и повисла оккупация на шее Армении как камень, не принося никакой пользы. Оккупированные земли высасывали из армянской экономики все соки. Содержать огромную территорию оказалось очень сложно в условиях, когда мир не признал ее армянской и не бросился платить за превращение Карабаха в "Эльдорадо".

Одним словом, Армения завязла в конфликте как в болоте. И это сделало ее полностью зависимой от внешнего управления. Она стала страной, как сказал Пашинян, "получающей разрешение на дыхание". Карабахский клан такая ситуация вполне устраивала, так как позволяла оставаться у власти. За возможность сохранять власть и держаться за захваченные чужие земли Армения платила своим суверенитетом. А что не так? Ничего в этом мире бесплатно не дается.

Армянский премьер, выступая перед избирателям, назвал Карабах роковой ошибкой Армении, а сепаратистов, получавших деньги от Еревана, - неблагодарными нахлебниками. По его словам, пенсии и зарплаты в Карабахе были высокими за счет Армении, "а те, кто забывает это, - нахлебники, отрекшиеся и неблагодарные".

Действительно, "банановая республика", живущая за счет покровителей, направляла значительные средства на поддержание сепаратистского режима. Ежегодно Ханкенди перечислялись сотни миллионов долларов под соусом "бюджетного кредита", возвращения которого в бюджет Армении никто не ожидал. Кстати, прежде эти перетоки назывались "межгосударственным кредитом", но при Пашиняне были переименованы в менее провокационном стиле.

Сепаратистское образование жило за счет армянского бюджета и подачек диаспоры. Если на оккупированных землях и существовало подобие "экономики", то только благодаря этому вливанию и еще разграблению недр Азербайджана.

В первую неделю Второй Карабахской войны некоторые сочувствовавшие сепаратизму российские СМИ взялись пиарить режим, рассказывая о "быстрых темпах роста экономики", которому - внимание! - "способствует политика расширения поселений на прилегающих к н̶а̶г̶о̶р̶н̶о̶м̶у̶ ̶к̶а̶р̶а̶б̶а̶х̶утерриториях, против которой активно протестует Азербайджан". СМИ фактически подтвердило проводимую армянами политику незаконного заселения оккупированных территорий. Выдали российские журналисты и другую тайну. Треть сепаратистского "экспорта" всегда шла в Россию напрямую, а с начала 2020 года стала поступать на российский рынок после соответствующей обработки в Армении, то есть после изменения маркировки.

А вот что "экспортировали" сепаратисты, это самое интересное. Более 80 процентов этого "экспорта" с начала 2020 года составляли минеральные ресурсы, драгоценные металлы и драгоценные камни. И чем больше ощущалось приближение момента расплаты, тем более ускорялся процесс грабежа.

Так что, пока в Армении граждане митинговали из-за повышения цен и низких зарплат, в оккупированном Карабахе устроились очень даже неплохо. Ереван обеспечивал сепаратистов, чтобы население не разбежалось, и это было для него куда важнее, чем демография самой Армении, теряющей население из-за бедности и отсутствия перспектив.

Армения финансировала 60 процентов расходов сепаратистов. А в первом полугодии 2020 года "бюджетный кредит" от Армении обеспечил 70 процентов расходов сепаратистов. Интересно, что бы они делали, если бы не было этих вливаний?

Армения финансировала сепаратистское образование всегда, вплоть до прекращения существования этого проекта в сентябре 2023 года. Сам Никол Пащинян, отвергая обвинения оппозиции в том, что он "бросил Карабах" на произвол судьбы, ранее признал, что с 2020-го по 2023 год правительство Армении выделило сепаратистам почти полтора миллиарда долларов. Возможно, сам Пашинян думал, что эти деньги идут на пополнение холодильников, но на самом деле они шли на пополнение арсенала незаконных вооруженных формирований, готовившихся к долгому противодействию законным властям.

Окончательно от статуса "банановой республики" Армения избавилась после парафирования мирного соглашения в августе прошлого года. Так что, как не крути, а почувствовать вкус суверенитета и реальной независимости этой стране дал возможность Азербайджан. И только от него зависит, вернется или нет Армения к "банановой" философии.