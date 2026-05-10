Нападение на еврейскую общину в Лондоне

Нападение на представителей еврейской общины совершено на севере Лондона, три человека получили незначительные травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

"В субботу, 9 мая, в 01:20 (04:20) патрульные полицейские получили сообщение о мужчине, который, предположительно, преследовал, угрожал и совершал нападения на членов еврейской общины на улице Саутбери-роуд в [лондонском районе] Энфилд, - сказано в нем. - Мужчина старше 30 лет был задержан и доставлен в участок, где ему были предъявлены обвинение. Трое пострадавших - двое мужчин в возрасте 58 и 26 лет и женщина в возрасте 53 лет - получили травмы, не потребовавшие дальнейшего медицинского лечения".

В полиции добавили, что задержанным оказался 34-летний Дилан Оссей из пригорода Лондона Хорнчерча. Ему были предъявлены обвинения по пяти пунктам - "в нападении на людей, нападении на почве расовой или религиозной ненависти, угрожающем или оскорбительном поведении, вызывающем страх или провоцирующем насилие, преследовании на почве расовой или религиозной ненависти, угрожающем или оскорбительном поведении с целью вызвать тревогу или страдания". 11 мая Оссей предстанет перед магистратским судом лондонского района Хайбери.

"Столичная полиция предельно ясно дала понять, что мы относимся к сообщениям о предполагаемых преступлениях на почве ненависти с максимальной серьезностью и вниманием, что было продемонстрировано стремительным задержанием и предъявлением обвинений после этого инцидента. Мы продолжим тесно работать с еврейскими общинами Лондона, чтобы гарантировать безопасность людей в повседневной жизни", - заявил представитель полиции Марко Бардетти.

С момента начала войны в Иране в конце февраля в Лондоне зафиксировали ряд случаев нападений на еврейские организации. В частности, речь идет о поджоге машин скорой помощи еврейской волонтерской организации "Хацала" и попытках поджога здания еврейской благотворительной организации Jewish Futures, а также нескольких синагог.

29 апреля в районе Голдерс-Грин на севере Лондона, где проживает крупная еврейская община, было совершено нападение с ножом на двух прохожих. В результате инцидента пострадали двое мужчин в возрасте 34 лет и 76 лет. Нападавшего, которым оказался гражданин Великобритании родом из Сомали, задержали на месте. Инцидент был признан терактом.