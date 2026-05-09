В Азербайджане отмечается День победы над фашизмом

Проходит 81 год со дня исторической победы над немецким фашизмом.

Как передает Day.Az, победа над фашизмом отмечается в качестве официального государственного праздника и в Азербайджане.

9 мая в стране нерабочий день.

1 сентября 1939 года фашистская Германия на основе молниеносного плана "Barbarossa" оккупировала Польшу. Так началась самая кровавая война в истории человечества - Вторая мировая война. 22 июня 1941 года фашистская Германия вторглась в СССР, в состав которого входил и Азербайджан. Война закончилась 9 мая 1945 года свержением флага фашизма перед зданием рейхстага в Берлине и водружением советского флага.

Во этой войне из Азербайджана участвовали 660 тысяч человек. Азербайджанские дивизии прошли войну от Кавказа до Берлина, около 130 азербайджанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, 30 человек - ордена "Славы", 170 тыс. наших соотечественников были награждены различными орденами и медалями СССР.

В историю войны золотыми буквами были вписаны имена Дважды героя Советского Союза, генерал-майора Ази Асланова, героев Советского Союза Исрафила Мамедова, Аслана Везирова, Адиля Гулиева, Зии Буньядова, Герая Асадова, Гусейнбалы Алиева, Гафура Мамедова, Мелика Магеррамова, Мехти Гусейнзаде, генералов Махмуда Абилова, Акима Аббасова, Тарлана Алиярбекова, Гаджибалы Зейналова и имена многих других наших соотечественников.

В ходе Второй мировой войны одним из решающих факторов была азербайджанская нефть. Так, в 1941 году в истории Азербайджана был произведен наибольший объем нефти - 23,5 миллионов тонн, что составило 71,4% всей произведенной в СССР нефти. В целом, в годы войны азербайджанские нефтяники дали стране 75 миллионов тонн нефти, 22 миллиона тонн бензина и других нефтепродуктов.

В этом году в связи с Днем Победы над фашизмом (9 мая) будет 3 нерабочих дня подряд. В этом году 9 мая приходится на субботу.

Согласно Трудовому кодексу, если выходные дни совпадают с праздничными днями, не считающимися рабочими, этот выходной день переносится на следующий после праздника рабочий день. Поскольку 10 мая приходится на воскресенье, 11 мая также будет нерабочим днем.

Таким образом, в этом году 9, 10 и 11 мая будут нерабочими днями подряд.