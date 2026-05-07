Обсуждена подготовка к WUF13 между Азербайджаном и UN-HABITAT

Обсуждена подготовка к 13-му Всемирному форуму городов (WUF13) между Азербайджаном и Программой ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT).

Как сообщает Day.Az, об этом в своем аккаунте в X написал министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев.

"В рамках саммита Международного транспортного форума прошла встреча с исполнительным директором UN-HABITAT Анаклаудией Россбах. В ходе встречи мы обсудили развивающееся партнёрство между Азербайджаном и UN-HABITAT, а также укрепление сотрудничества в сферах городского развития и изменения климата, и в частности в контексте министерской встречи, совместно организованной в рамках COP29", - говорится в публикации.

Согласно информации, также состоялся обмен мнениями по подготовительным работам к WUF 13, который пройдет в Баку, и его вкладу в глобальную городскую повестку.

"Была представлена информация о программах трансформации, реализуемых в Азербайджане в сферах городского планирования и транспорта, включая усилия по развитию устойчивой мобильности, цифрового управления городами, расширению общественного транспорта и созданию инклюзивной городской среды", - говорится в информации.