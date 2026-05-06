Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха ночью составит 11-14° тепла, днем - 18-23° тепла. Атмосферное давление будет 763 мм ртутного столба, относительная влажность - 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются периодические осадки. В отдельных районах они могут быть интенсивными, возможны грозы, град, а в горных районах - снег. Местами вероятен туман. Западный ветер в некоторых местах временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 10-14° тепла, днем - 18-23° тепла, в горах ночью - 2-7° тепла, днем - 7-12°, местами до 16° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az