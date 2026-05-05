Silk Way West Airlines отмечает 10-летие полетов в Японию

Silk Way West Airlines отмечает 10-летие своей деятельности в Японии, подчеркивая важность японского рынка в своей международной сети и подтверждая долгосрочную приверженность развитию международных грузовых авиаперевозок.

С момента выполнения первого рейса по маршруту Баку-Комацу в 2016 году авиакомпания расширила свою маршрутную сеть в Японии, включив в нее направления Кансай и Нарита. В настоящее время Silk Way West Airlines выполняет два еженедельных рейса в Японию, обеспечивая важную грузовую связь между Японией и более широкой международной сетью авиакомпании.

За последние десять лет Silk Way West Airlines выполнила около 1 300 рейсов по японским направлениям и перевезла более 145 000 тонн грузов. Эти результаты подчеркивают значимость японского рынка для авиакомпании и устойчивый характер ее присутствия в регионе.

10-летие полетов Silk Way West Airlines в Японию совпадает с периодом устойчивого роста японского рынка авиагрузоперевозок. По оценкам, в 2025 году его объемы примерно на 12% превысили показатели предыдущего года. Являясь одним из ведущих авиационных грузовых хабов Азии, Япония играет важную роль в обеспечении региональных и межконтинентальных торговых потоков благодаря развитой инфраструктуре, регулярным международным связям и сильной ориентации на перевозку ценных и срочных грузов.

Используя свой хаб в Баку, Silk Way West Airlines способствует развитию грузопотоков между Японией и рынками Центральной Азии, Восточной Европы, Ближнего Востока и других регионов.

В честь 10-летия полетов в отеле The Ritz-Carlton, Tokyo состоялось торжественное мероприятие с участием партнеров, представителей органов гражданской авиации, посольств и государственных структур.

Комментируя это событие, Президент Silk Way Group Заур Ахундов отметил: "Десятилетие полетов в Японию является важным подтверждением прочного партнерства, которое Silk Way West Airlines выстраивала на этом рынке на протяжении многих лет. Мы высоко ценим доверие наших клиентов и партнеров в Японии и намерены и дальше укреплять это сотрудничество, развивая надежные грузовые маршруты между нашими регионами".

Япония остается стратегически важным рынком для Silk Way West Airlines и занимает особое место в укреплении торговых связей между Востоком и Западом.

О компании Silk Way West Airlines

Основанная в 2012 году в Баку, в сердце Великого Шёлкового пути, Silk Way West Airlines выполняет сотни рейсов ежемесячно по всему миру, используя парк грузовых самолётов Boeing 777F, 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном аэропорту Гейдар Алиев. В соответствии с принципами устойчивого развития и повышения эффективности авиакомпания планирует до 2030 года обновить флот современными самолётами Boeing 777F, Boeing 777-8F и Airbus A350F. Silk Way West Airlines предоставляет полный спектр грузовых услуг по более чем 40 направлениям в Европе, СНГ, на Ближнем Востоке, в Азии и Америке, перевозя свыше 500 000 тонн грузов ежегодно.