Азербайджан нарастил торговлю с Италией

В 2025 году объем торговых операций между Азербайджаном и Италией составил 11,860 миллиарда долларов США.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, это на 469,5 миллиона долларов США или 4,1% больше по сравнению с показателем 2024 года.

В отчетном периоде товарооборот с Италией составил 24% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, данная страна заняла первое место среди стран, с которыми Азербайджан вел наибольший объем торговых операций.

В 2025 году зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Италию на сумму 11,3 миллиарда долларов. Это на 467,2 миллиона долларов США или примерно 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, в отчетном периоде Италия занимала лидирующую позицию среди стран, в которые Азербайджан экспортировал больше всего продукции.

В отчетном году из Азербайджана в Италию было экспортировано 13,1 миллиона тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, стоимостью 6,7 миллиарда долларов США. С этим показателем Италия стала крупнейшим покупателем нефтепродуктов Азербайджана в отчетном году. По сравнению с 2024 годом экспорт указанной продукции из Азербайджана в Италию в стоимостном выражении снизился на 26,7 миллиона долларов США или 0,4%, а в объемном выражении увеличился на 2,2 миллиона тонн или 19,7%.

В отчетном периоде Азербайджан осуществил импортные операции из Италии на сумму 518,1 миллиона долларов США, что на 2,3 миллиона долларов США или 0,4% больше по сравнению с показателем 2024 года.

Только за январь-март этого года объем торговых операций между Азербайджаном и Италией составил 2,604 миллиарда долларов США.

В отчетном периоде товарооборот с Италией составил 27,69% от общего товарооборота Азербайджана. Таким образом, данная страна заняла первое место среди стран, с которыми Азербайджан вел наибольший объем торговых операций.

В январе-марте этого года зафиксирован экспорт продукции из Азербайджана в Италию на сумму 2,489 миллиарда долларов. Таким образом, в отчетном периоде Италия заняла первое место среди стран, в которые Азербайджан экспортировал больше всего продукции.

За период 29,9 миллиона долларов из экспортных операций из Азербайджана в Италию составили ненефтяные продукты. В общем экспорте ненефтяной продукции Азербайджана Италия заняла 8-е место с долей 3,47%. В аналогичном периоде прошлого года экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в Италию зафиксирован не был.

Кроме того, в первом квартале этого года из Азербайджана в Италию было экспортировано 3,273 миллиона тонн сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, стоимостью 1,614 миллиарда долларов США. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в стоимостном выражении на 88,4 миллиона долларов США или 5,2% меньше, а в объемном выражении на 217,9 тысячи тонн или 7,1% больше.

В отчетном периоде Азербайджан осуществил импортные операции из Италии на сумму 115,6 миллиона долларов США, что на 14,4 миллиона долларов США или 14,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

Между двумя странами также наблюдается рост взаимных инвестиционных вложений. Так, по данным Центрального банка Азербайджана, в 2025 году объем прямых инвестиций Италии в Азербайджан составил 21,956 миллиона долларов США. Согласно информации, это на 15,1 миллиона долларов или в 3,2 раза больше по сравнению с 2024 годом.

В общем объеме прямых иностранных инвестиций в Азербайджан в отчетном году доля инвестиций из Италии составила 0,3%.

Азербайджан, в свою очередь, в течение 2025 года инвестировал в экономику Италии 125,1 миллиона долларов, что на 52,7 миллиона долларов или в 1,7 раза больше по сравнению с показателем предыдущего года.

Удельный вес инвестиций из Азербайджана в Италию в общем объеме прямых иностранных инвестиций составил 4,9%.

В течение 2024 года общий объем прямых инвестиций из Италии в Азербайджан составлял 6,8 миллиона долларов, а в обратном направлении - 72,4 миллиона долларов.

По данным Государственного комитета по статистике, в 2025 году из Азербайджана в Италию было экспортировано 9,604 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) стоимостью 4,565 миллиарда долларов США.

Согласно информации, по сравнению с показателем 2024 года это в стоимостном выражении на 512,7 миллиона долларов США или 12,6% больше, а в объемном выражении на 194,2 миллиона кубометров или 2 процента меньше.

Кроме того, в январе-феврале 2026 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 1,494 миллиарда кубометров природного газа (в газообразном состоянии) стоимостью 563,2 миллиона долларов США.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель в стоимостном выражении снизился на 269,6 миллиона долларов США или 32,4 процента, а в объемном выражении - на 128,3 миллиона кубометров или 7,9 процента.

В первые два месяца 2025 года из Азербайджана в Италию было экспортировано 1,494 миллиарда кубометров природного газа стоимостью 832,8 миллиона долларов США.