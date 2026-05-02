Новый смартфон Xiaomi подорожает

Будущий смартфон Redmi K100 Pro Max может заметно вырасти в цене по сравнению с предыдущей моделью. По данным утечек, стартовая стоимость устройства составит около 4000 юаней, тогда как прошлогодний Redmi K90 Pro Max продавался от 3199 юаней. То есть разница составит $118. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом ожидается, что новинка получит тот же процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, что и предшественник, без существенного обновления чипсета. Ранее также появлялись слухи о более высокой цене на уровне 5000 юаней (54,9 тыс. руб.), однако окончательная стоимость пока не подтверждена.

"Это огромное повышение цены без обновления SoC", - пишет GSMArena.

Основной причиной возможного подорожания называют рост цен на оперативную память, вызванный высоким спросом со стороны дата-центров для систем искусственного интеллекта, что ограничивает доступность компонентов для производителей смартфонов.