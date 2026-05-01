Заместитель генсека ООН на следующей неделе посетит Азербайджан
Заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед на следующей неделе посетит Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом AПA сообщил временно исполняющий обязанности резидент-координатора ООН в Азербайджане Игорь Гарафулич.
По его словам, визит связан со Всемирным форумом городов (WUF13).
"Мы уже готовы принять всех гостей. На следующей неделе в рамках WUF мы примем наших уполномоченных представителей, заместителя Генерального секретаря ООН и исполнительного директора ООН-Хабитат", - подчеркнул Гарафулич.
