Трамп выложил карту с новым названием Ормузского пролива

https://news.day.az/world/1831311.html
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал картинку, на которой Ормузский пролив назван "проливом Трампа".
Как передает Day.Az, на изображении представлена карта Персидского и Оманского заливов.
"Пролив Трампа" расположился между ними, по нему курсируют танкеры.
До этого американский лидер всерьез предлагал назвать Ормузский пролив его именем, однако получил отказ. В интервью телеканалу Fox Business он выразил сожаление, что идею о переименовании пролива в его честь не поддержали. Трамп уточнил, что пролив можно называть "Ормузским проливом или проливом Ормуз", но не "проливом Трампа".
