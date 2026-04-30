Трамп выложил карту с новым названием Ормузского пролива

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал картинку, на которой Ормузский пролив назван "проливом Трампа".

Как передает Day.Az, на изображении представлена карта Персидского и Оманского заливов.

"Пролив Трампа" расположился между ними, по нему курсируют танкеры.

До этого американский лидер всерьез предлагал назвать Ормузский пролив его именем, однако получил отказ. В интервью телеканалу Fox Business он выразил сожаление, что идею о переименовании пролива в его честь не поддержали. Трамп уточнил, что пролив можно называть "Ормузским проливом или проливом Ормуз", но не "проливом Трампа".