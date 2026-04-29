В некоторых частях двух районов Баку временно ограничат газоснабжение

В некоторых частях двух районов Баку будет временно приостановлено газоснабжение в связи с проведением ремонтно-монтажных работ.

Как сообщает Day.Az, ограничения коснутся Сабунчинского и Сураханского районов.

Так, с 10:00 29 апреля и до завершения работ подача газа будет приостановлена в Раманинском молочном совхозе, на улице Э. Магерамова, а также на части территории каменного карьера и в поселке Зых.

Отмечается, что газоснабжение будет восстановлено по завершении работ.