В Азербайджане смягчили приговор вице-президенту французской компании

Срок наказания находящемуся под стражей в Азербайджане вице-президенту французской компании SAUR Анасу Дерразу сокращен.

Как сообщает Day.Az, Бакинский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу Анаса Дерраза. Приговор Бакинского суда по тяжким преступлениям был изменен, и срок его наказания сокращен с 12 до 9 лет.

Согласно обвинению, бывший руководитель службы безопасности президента Франции Александр Беналла и вице-президент французской компании SAUR Анас Дерраз обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и других преступлениях в обмен на содействие в снятии международных санкций с активов российского олигарха Фархада Ахмедова.

По версии следствия, обвиняемые потребовали у Фархада Ахмедова взятку, пообещав взамен добиться снятия ареста с его роскошной яхты Luna и обеспечить возможность ее плавания в международных водах. Кроме того, они якобы гарантировали Ахмедову защиту от санкций.

По данным следствия, между сторонами была достигнута договоренность о передаче взятки в размере 6 миллионов 140 тысяч долларов.