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Во Франции при пожарах пострадали 90 спасателей - ВИДЕО

Во Франции при тушении лесных пожаров пострадали почти 90 спасателей. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает BFMTV. Телеканал отмечает, что ситуация на юго-западе страны остается крайне тяжелой: пожар охватил территорию более чем в 40 тыс. га.