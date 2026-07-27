Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Очередной выпуск авторской программы Никиты Михалкова "Бесогон" неожиданно вывел в центр внимания фигуру Михаила Гусмана. Однако по-настоящему примечательным в этой истории оказался не сам факт критики известного журналиста и медиаменеджера, а логика, которой эта критика была построена. Михалкова вдруг задели слова про "командировку длиной в 39 лет", сказанные в Шуше про длинный и весьма плодотворный период работы Михаила Соломоновича в Москве. Задели так, что Никита Сергеевич - или его редакторы - не придумали ничего лучше, чем устроить разглагольствования про "засланных казачков".

Но если следовать этой логике последовательно, она неизбежно выходит далеко за рамки одной конкретной фамилии. В советские годы миллионы людей свободно переезжали между республиками огромной страны. Азербайджанцы учились и работали в Москве, Ленинграде, Новосибирске. Русские строили предприятия в Баку, преподавали в азербайджанских вузах, руководили научными институтами, создавали промышленность, работали врачами, инженерами, журналистами. Украинцы трудились в Казахстане, белорусы - в Центральной Азии, казахи - в России. Это была нормальная жизнь единого государства, в которой национальность никогда не отменяла профессионализм.

После распада Советского Союза многие из этих людей не уехали. Они продолжили работать там, где их застали исторические перемены. Кто-то остался в России, приехав туда еще в советское время. Кто-то продолжил трудиться в Азербайджане, Казахстане, Белоруссии или других новых независимых государствах. Они не занимались политикой. Они строили редакции, университеты, предприятия, дипломатические и культурные связи. Они помогали сохранить человеческое общение между народами, когда политика переживала далеко не лучшие времена.

Именно поэтому вызывает недоумение сама постановка Михалковым вопроса. Неужели теперь подобная биография становится поводом для подозрений? Неужели сохранение связи со своей родиной - это уже компрометирующее обстоятельство?

Особенно странно подобные рассуждения звучат на фоне многократно повторявшейся оценки распада Советского Союза как крупнейшей геополитической катастрофы XX века. Если это действительно была трагедия, то кто тогда помогал смягчать ее последствия?

Ведь именно люди, подобные Михаилу Гусману, а вместе с ним тысячи и десятки тысяч представителей разных национальностей, десятилетиями сохраняли профессиональные, культурные и человеческие связи между государствами, возникшими на месте одной страны. Они не позволили этим контактам исчезнуть окончательно. Они продолжали разговаривать друг с другом тогда, когда политики спорили. Они поддерживали сотрудничество, когда отношения переживали непростые периоды.

Разве не такие люди заслуживают благодарности? Разве не они стали живыми мостами между государствами, которые еще вчера были частью одного общего пространства?

Но у всей этой истории есть и еще одна сторона. Если сегодня, по логике Михалкова, человек становится подозрительным лишь потому, что сохранил уважение к своей родине, тогда аналогичные вопросы неизбежно возникают и в отношении тысяч русских специалистов, многие годы работавших в Азербайджане, Казахстане, Белоруссии и других странах бывшего СССР. Они тоже любили Россию. Они тоже не теряли связи со своей страной. Так что же - теперь и их следует считать людьми с некой "двойной лояльностью"?

Очевидно, что подобная логика абсурдна. Причем настолько, что трудно поверить, будто ее автор сам этого не понимает. Именно поэтому подобные заявления производят впечатление не серьезного анализа, а искусственно выстроенной публицистической конструкции, рассчитанной скорее на эмоциональный эффект, чем на здравый смысл.

Отдельное недоумение вызывает и демонстрация многочисленных государственных наград Михаила Гусмана с последующим намеком на его якобы сомнительную роль. За десятилетия работы он был удостоен российских орденов и почетных званий, занимал ответственные государственные должности, пользовался доверием руководства страны. Если все это преподносится как доказательство существования некоего "прикрытия", возникает закономерный вопрос: кого именно тогда пытаются поставить под сомнение - самого человека или тех, кто на протяжении десятилетий оценивал его деятельность, вручал государственные награды и доверял ему представлять российскую журналистику на международной арене?

Сегодня, когда отношения между странами переживают непростой период, особенно важно помнить простую истину: мосты строить гораздо труднее, чем разрушать. Люди, посвятившие свою жизнь сохранению этих мостов, заслуживают уважения. И превращать их происхождение или верность своим корням в повод для подозрений - значит наносить удар не только по конкретным личностям, но и по самой идее взаимного уважения между народами, которые десятилетиями жили общей историей.