https://news.day.az/showbiz/1850400.html Paramount отложила слияние с Warner Bros. Paramount Skydance Corp. согласилась отложить сделку по слиянию с Warner Bros. Discovery стоимостью $111 млрд до 1 июня 2027 года. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Variety.

Paramount отложила слияние с Warner Bros.

Шоу-бизнес, 27 июля 2026 10:07 (UTC +04:00) 1 455
Paramount отложила слияние с Warner Bros.

Paramount Skydance Corp. согласилась отложить сделку по слиянию с Warner Bros. Discovery стоимостью $111 млрд до 1 июня 2027 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Variety.

Согласно статье, отсрочка связана с антимонопольным разбирательством: 12 штатов во главе с Калифорнией обратились в суд с ходатайством о блокировке сделки. Там считают, что слияние снизит конкуренцию на кинорынке.

"Когда слишком малое количество корпораций обладают слишком большой властью на рынках, имеющих центральное значение для американской жизни, это делает вещи дороже и ухудшает ситуацию", - прокомментировал соглашение с Paramount генпрокурор Калифорнии Роб Бонта.

Напомним, в июне Минюст США одобрил сделку Paramount Skydance Corp. по покупке Warner Bros. Discovery. Ведомство сочло, что данное слияние не нанесет ущерб конкуренции или потребителям.

По данным The Wall Street Journal, юристы минюста изначально хотели рекомендовать оспаривание сделки, так как полагали, что объединение двух киностудий может ограничить конкуренцию и нарушить антимонопольное законодательство. Но 12 июня в министерстве юстиции прекратили проверку, что фактически стало одобрением сделки.

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Хидаят Гейдаров завоевал "бронзу" Большого шлема в Абу-Даби 30 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 838
СМИ узнали о переброске сил США на Ближний Восток 30 октября 18:52 (UTC+04), В мире 2 013
В Баку состоялась церемония закрытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО 30 октября 18:45 (UTC+04), Спорт 7 377
В Баку состоится праздничное шоу «Новогодний карнавал с Дедом Морозом» - ВИДЕО 30 октября 18:36 (UTC+04), Культура 1 610
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в традиционном благотворительном Осеннем фестивале – «Праздник урожая» в Школе АДА - ФОТО 30 октября 18:24 (UTC+04), Официальная хроника 9 165
Azərbaycançılıq məfkurəsi milli birliyimizin mənəvi-siyasi dayağıdır – Şərh 30 октября 18:16 (UTC+04), Azərbaycanca 1 971
Армянская оппозиция вновь пытается сорвать путь к миру 30 октября 18:15 (UTC+04), Политика 8 012
Evdə hazırlanan məhsulları satmağın CƏRİMƏSİ VARMI? - Hüquqi İZAH 30 октября 18:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 991
"Кяпаз" побил рекорд посещаемости Кубка Азербайджана 30 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 808
Поезда Баку-Тбилиси-Баку будут ходить чаще - ВИДЕО 30 октября 17:49 (UTC+04), Общество 1 884
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Рамиз Мехтиев исключен из состава членов НАНА 30 октября 17:38 (UTC+04), Политика 1 978
Объявлена дата избрания нового омбудсмена в Азербайджане 30 октября 17:36 (UTC+04), Политика 1 981
Пассажиропоток в бакинском метро сократился на треть 30 октября 17:34 (UTC+04), Общество 2 238
Вулкан на Филиппинах выбросил огромное облако пепла - ВИДЕО 30 октября 17:30 (UTC+04), В мире 1 991
Избраны председатель и зампредседателя Ревизионной комиссии ПЕА 30 октября 17:27 (UTC+04), Политика 2 001
Кто такой современный художник? - разговор в Баку - ФОТО 30 октября 17:17 (UTC+04), Культура 814
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Азербайджан и Либерия обсудили сотрудничество в сфере медиа - ФОТО 30 октября 16:48 (UTC+04), Общество 854
Билеты на матч "Сабах" - "Трабзонспор" в ЛЧ ФИБА поступили в продажу 30 октября 16:43 (UTC+04), Спорт 754
Что стоит помнить в Анкаре: Президента Ильхама Алиева благодарили на саммите ОТГ даже в его отсутствие 30 октября 16:38 (UTC+04), Политика 6 681
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