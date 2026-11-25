Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Хикмета Четина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Глубоко опечален известием о кончине видного государственного и общественно-политического деятеля Турецкой Республики Хикмета Четина.

Хикмет Четин внес большой вклад в развитие отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, укрепление наших братских связей. Всегда буду с самыми теплыми чувствами вспоминать встречи с ним.

Разделяя ваше горе в эти тяжелые моменты, с глубокой скорбью выражаю соболезнования всем членам вашей семьи.

Аллах рехмет элясин!".