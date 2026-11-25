https://news.day.az/officialchronicle/1877043.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Хикмета Четина Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Хикмета Четина. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится: "Глубоко опечален известием о кончине видного государственного и общественно-политического деятеля Турецкой Республики Хикмета Четина.
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Хикмета Четина
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье Хикмета Четина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:
"Глубоко опечален известием о кончине видного государственного и общественно-политического деятеля Турецкой Республики Хикмета Четина.
Хикмет Четин внес большой вклад в развитие отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, укрепление наших братских связей. Всегда буду с самыми теплыми чувствами вспоминать встречи с ним.
Разделяя ваше горе в эти тяжелые моменты, с глубокой скорбью выражаю соболезнования всем членам вашей семьи.
Аллах рехмет элясин!".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре