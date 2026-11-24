Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана предложит гражданам еще 90 новых полностью отремонтированных квартир в рамках механизма аренды с обязательством последующего выкупа.

Как передает Day.Az, из них 31 квартира расположена в жилом комплексе на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе Баку, 31 - в жилом комплексе на проспекте Сюльх в Сумгайыте и 28 - в жилом комплексе на улице Мухаммеда Асадова в поселке Сарай Абшеронского района.

Квартиры имеют одну, две и три комнаты. Ежемесячные платежи начинаются от 445 манатов.

Выбор новых квартир начнется 1 декабря 2026 года в 15:00.

Прием заявок и выбор квартир будут осуществляться через систему "Электронная ипотека и кредитные гарантии", размещенную на портале Mygov. Заявители смогут подтвердить свои обращения с помощью функции биометрической идентификации сервиса SİMA İmza.

В фонде также сообщили, что для обеспечения равных возможностей при выборе жилья квартиры, освободившиеся в результате отказов, ежедневно в рабочие дни с 11:00 будут выставляться для выбора через электронную систему.

Подробную информацию о механизме аренды жилья с обязательством последующего выкупа можно получить на официальном сайте фонда (www.mcgf.gov.az), его YouTube-канале, а также по телефону горячей линии 1549.