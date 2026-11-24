В Институте рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА историческое наследие Карабаха и Западного Азербайджана системно исследуется и пропагандируется в международном масштабе.

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АЗЕРТАДЖ сообщили в Институте рукописей. Было отмечено, что в институте проводится важная работа по исследованию, сохранению и представлению научной общественности письменных источников по истории, а также богатому литературно-культурному наследию Карабаха и Западного Азербайджана. В отделе исследования рукописей Западного Азербайджана и Карабаха, созданном в структуре института решением Президиума НАНА от 11 июня 2024 года, начаты системные научные изыскания в этой области. В отделе приступили к составлению единого научного каталога рукописей Западного Азербайджана и Карабаха. Одновременно собираются и систематизируются статьи на тему Западного Азербайджана, опубликованные в периодической печати.

Заведующим отделом доктором филологических наук Рагубом Керимовым глубоко исследованы жизнь и творчество выдающихся поэтов Западного Азербайджана - Мешади Исмаила Гаджи Кязымзаде Безми, Мирзы Кязыма Гази Аскерзаде, Ахунда Ахмедова под псевдонимом "Мюттали" и Гаджи Сеида Рзы Амирзаде под псевдонимом "Сабир". Сотрудники отдела продолжают работы по трансфонелитерации рукописных экземпляров, принадлежащих мыслителям Карабаха и Западного Азербайджана и хранящихся в фондах института. С целью сохранения исторической памяти Западного Азербайджана и доведения исторических реалий до мировой научной общественности расширяется издательская и презентационная деятельность сотрудников отдела. Кроме того, Институт рукописей предпринимает шаги по популяризации нашего национального письменного наследия в международном масштабе и изучению передового зарубежного опыта (подготовка совместных каталогов, научное сетевое взаимодействие, взаимный обмен выставками). В этих рамках подготовлено новое издание произведения выдающегося азербайджанского просветителя Исмаил-бека Гутгашенлы "Рашид-бек и Саадат-ханым", написанного на французском языке, единственный старинный печатный экземпляр которого хранится в институте, а перевод на азербайджанский язык выполнен Нигяр Бабахановой. Данное издание вносит важный вклад в глобальную пропаганду наших национально-культурных ценностей, а также в расширение азербайджано-французских научных и культурных связей.