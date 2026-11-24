"Azərlotereya" ASC, законный организатор лотерей и оператор спортивных ставок в стране, продолжает предоставлять любителям лотерей возможность выигрывать крупные денежные призы в увлекательных играх. На этот раз в продажу поступили две новые игры серии "Poz-Qazan"

Билеты "2027", выпущенные ограниченным тиражом по случаю Нового года, подарят праздничные эмоции и возможность выиграть крупные денежные призы. Главный приз в размере 75 000 манатов предусмотрен на каждом из двух выигрышных билетов. Ещё на 50 билетах можно выиграть по 1 000 манатов. Всего в продажу поступило 1 500 000 билетов, из которых 384 452 - выигрышные. Общий призовой фонд составляет 2 970 000 манатов.

Ещё одна новая игра серии "Poz-Qazan" - "Piramida" - также порадует любителей лотерей возможностью крупных выигрышей. На двух билетах предусмотрены выигрыши по 50 000 манатов, ещё на двух - по 10 000 манатов. Кроме того, сотни других билетов дают возможность выиграть денежные призы различного размера. Общий тираж игры составляет 5 000 000 билетов, из которых 1 247 145 - выигрышные. Общий призовой фонд составляет 6 599 640 манатов.

В других полюбившихся многим играх серии "Poz-Qazan" также можно выиграть крупные денежные призы - до 500 000 манатов.

Приобрести билеты можно на сайтах Azərlotereya.com и Misli.az, в точках продаж "Azərlotereya", пунктах "Misli", торговых сетях "Araz" и OBA, магазинах "AL Market", а также в других магазинах и киосках.