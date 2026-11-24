Центральный банк Азербайджана приступил к внедрению системы риск-ориентированного надзора ARAS для более точного определения профиля рисков банков и применения надзорных мер с учетом уровня этих рисков.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявил во вторник первый заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Алияр Мамедъяров на X Международном банковском форуме, проходящем в Баку, передает Day.Az.

По его словам, Центральный банк руководствуется концепцией "умного регулирования", основанной на глубоком понимании современных технологий: "Ее основными принципами являются гибкость и пропорциональность: регуляторная нагрузка должна соответствовать реальному профилю рисков участников рынка и масштабу их операций".

Он отметил, что эффективное применение "умного регулирования" невозможно без глубокой трансформации самого банковского надзора.

"В эпоху мгновенных платежей и дистанционных цифровых услуг эффективность традиционных надзорных мер снижается. Cистема ARAS основана на перспективном подходе, который позволяет более точно определять профиль рисков банков и применять пропорциональные надзорные меры в соответствии с уровнем рисков. Кроме того, Центральный банк приступил к разработке и внедрению решений в области супервизорных технологий с целью повышения эффективности и оперативности надзорных мероприятий", сказал он.

По словам А.Мамедъярова, автоматизированная система риск-ориентированного надзора играет ключевую роль в обеспечении финансовой стабильности страны в условиях расширения цифровых финансовых услуг и повышает готовность сектора к будущим вызовам.

Он также подчеркнул, что последовательные меры, реализованные в последние годы в области регулирования и надзора, внесли значительный вклад в улучшение международных рейтингов банковского сектора Азербайджана.

А.Мамедъяров добавил, что Центральный банк работает над государственной программой по расширению цифровой трансформации финансового сектора на 2027-2030 годы.

"Основная цель программы - превратить Азербайджан в один из ведущих региональных центров цифровых финансов, поддержать развитие инновационных финансовых услуг и расширить безналичные платежи", - сказал он.